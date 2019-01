A Genova un Diavolo dimezzato per la Champions: assenti 7 titolari... e Gattuso

Nemmeno il tempo di tornare in campo, ed il Milan già si ritrova superato da Roma e agganciato dall'Atalanta. Impazza la corsa Champions League, più infuocata che mai, con nove squadre in sette punti: dai giallorossi quarti a quota 33 al Sassuolo dodicesimo fermo a 26. In tutto questo, il Diavolo di mister Gattuso sarà chiamato a rispondere presente nell'inusuale e criticatissimo posticipo di domani alle 15. Dopo la sfortunata e beffarda finale di Supercoppa, i rossoneri ripartono dal Ferraris contro un Genoa affamato e senza Piatek, a solo una manciata di punti dalla zona retrocessione.

Non bastassero tutte le critiche post Jeddah, oltre al danno si è unita una molteplice beffa: con squalifiche di Romagnoli, Calabria, Kessié e mister Gattuso, tutti fermati dal giudice sportivo. E se non ci pensano le sanzioni a dimezzare la rosa del Diavolo, arriva anche la spinosa gestione del caso Higuaín. Dopo la febbre contro la Juventus e l'accelerazione improvvisa per il trasferimento al Chelsea, Gonzalo è di fatto ai margini della rosa, escluso dai convocati per la sfida di domani. In attesa di partire per Londra e riabbracciare Sarri ai Blues, l'attaccante argentino osserverà i futuri ex compagni da casa, assistendo a Genoa-Milan come un qualunque spettatore alla tv. Paradossalmente, anche il futuro ereditario della sua maglia rossonera guarderà tutti da fuori... Ma quella di Krzysztof Piątek è un'altra storia, che racconteremo da martedì.

Proseguendo la conta per domani, nella corsa Champions che passa contro il Grifone mancheranno altre tre pedine che, ad inizio anno, erano considerate intoccabili. Biglia è tornato a correre, mettendo nel mirino il rientro in campo nelle prossime due settimane. Caldara è continuamente al lavoro con trattamenti personalizzati, con l'obiettivo di dimezzare i tempi ai box e Giacomo Bonaventura prosegue le terapie dopo il rientro dagli States. Giocatore dopo giocatore, nome dopo nome, il Diavolo contro il Genoa sarà letteralmente dimezzato con sette assenti di lusso e senza allenatore: Calabria, Romagnoli, Caldara, Kessié, Biglia, Bonaventura, Higuaín e Gattuso. Ma al Ferraris si può solo vincere.