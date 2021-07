A sua disposizione, Mr. President!

Nel 1996 risuonava, in tutte le discoteche mondiali, una delle hit più apprezzate di sempre: "Coco Jamboo" dei Mr. President, rinomatissimo gruppo pop di Brema. Lo stesso anno, a migliaia di chilometri più a sud, nell'umilissima Ouragahio, nasceva Franck Kessie, un ragazzino destinato a diventare il "presidente" del Milan. La canzone, in quell'anno, finì al 21esimo posto in classifica nella "Billboard Hot 100". L'ivoriano, invece, oggi, rientra indiscutibilmente tra i 100 calciatori più forti del mondo. E la dirigenza rossonera vuole tenerselo stretto, a differenza delle notizie riportate nelle ultime settimane.

LA VOLONTÀ C'È - Franck Kessie vuole restare in rossonero, e su questo non ci sono dubbi. E a confermarlo ci ha pensato qualche giorno fa l'agente, affermando che "solo un colpo di stato può mandare via il Presidente dal Milan". Un rinnovo che s'ha assolutamente da fare. Anche a cifre elevate, perché l'ivoriano se l'è meritato sul campo, in particolare in quest'ultima stagione, disputata da protagonista assoluto. Al Milan è trattato coi guanti: sia i compagni che tutto lo staff di Pioli, e non, lo vorrebbero vedere sempre a Milanello.

LA DISPONIBILITÀ PURE - Il Milan, nonostante stia cercando di sistemare il bilancio (in decrescita a causa della pandemia), farà di tutto per trattenere il mediano ex-Atalanta. Come detto poc'anzi, il club è disposto a salire oltre al tetto massimo degli ingaggi stabilito prima della sessione estiva. Segno di una grande apertura e disponibilità. Tra circa due settimane inizieranno le Olimpiadi di Tokyo, dove Kessie segnerà la sua prima presenza, ma il rinnovo potrebbe arrivare anche prima dello start. Ed i tifosi non attendono altro...