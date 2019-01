Abanda, il Milan affonda già a gennaio: ecco chi è il talento su cui garantisce Moncada

Il suo nome era già uscito in orbita Milan circa tre settimane fa e la redazione di MilanNews.it aveva già redatto un profilo dettagliato su Leroy Abanda del Monaco (clicca QUI per leggerlo). Oggi, però, è arrivata anche la conferma da parte dell'Equipe, prestigioso quotidiano d'Oltralpe: il club rossonero avrebbe, infatti, trovato l'accordo con la società francese per il trasferimento del terzino sinistro (in scadenza a giugno) a partire già da gennaio, offrendo al classe 2000 un contratto fino a giugno del 2023. Inizialmente, con ogni probabilità, verrà aggregato alla Primavera allenata da Giunti. Non è da escludere, però, che possa scalare prima del previsto le gerarchie. La fascia sinistra rossonera, infatti, Ricardo Rodriguez a parte, non è propriamente affollatissima a livello di alternative di qualità e il transalpino potrebbe ritagliarsi un ruolo nell'immediato futuro. Sul talento di Abanda, cercato anche dalla Juventus, garantisce Moncada, responsabile scouting del Milan, che meglio di chiunque altro conosce il nativo di Le Blanc-Mesnil, avendo lavorato al Monaco a partire dal 2012.