Dal possibile passaggio alla Juve all'affondo deciso del Milan di Moncada: alla scoperta di Leroy Abanda Mfomo

Il Milan non sta pensando solo al mercato di gennaio, ma anche al futuro e per questo il nuovo capo dell'Area Scouting del club di via Aldo Rossi, Geoffrey Moncada, sta tenendo d'occhio diversi giovani talenti che potrebbe fare la fortuna del Diavolo tra qualche anno. Uno di questi potrebbe essere Leroy Abanda Mfomo, terzino classe 2000 che milita nel Monaco e che viene considerato da molti come uno dei propsetti più interessanti. Moncada lo conosce molto bene visto che ha lavorato per diversi anni nella società monegasca.

AFFONDO MILAN - Ma chi è Abanda? Nato il 7 luglio del 2000 a Le Blanc-Mesnil, ha iniziato a giocare a 7 anni nell’Académie de Football de Bobigny, poi, tre anni dopo, si è trasferito al Paris Université Club dove nel 2015 è stato scovato dagli scout del Monaco. In questa stagione, il giovane esterno è stato impiegato sia nella squadra riserve che nell'Under 19 del Monaco, con la quale ha giocato anche la Youth League (5 presenze, uno gol e due assist). Qualche settimana, sembrava essere ad un passo dal trasferimento alla Juventus, con Paratici che pareva aver bruciato la concorrenza, mentre ora è il Milan che avrebbe affondato in maniera decisa sulla stellina del Monaco, pronto a liberarsi a parametro zero pagando solo il parametro di formazione alla squadra monegasca.

GRANDE SPINTA - Dal punto di vista tecnico e tattico, Abanda è dotato di grande velocità ed è molto bravo in fase offensiva, mentre deve migliorare in quella difensiva, soprattutto a livello di marcatura. Nella sua giovane carriera, il francese è stato utilizzato soprattutto da terzino sinistro, ma anche da esterno alto per sfruttare la sua esplosività e le sue accelerazioni palla al piede. Anche da un punto di vista fisico deve crescere e irrobustirsi, ma si tratta certamente di un profilo molto interessante e promettente per la fascia sinistra del Milan.