AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Brahim Diaz negativo al Covid

"AC Milan comunica che Brahim Díaz è risultato negativo al Covid-19". Un'altra ottima notizia per Pioli in vista dei prossimi impegni della squadra. Lo spagnolo è quindi risultato negativo all'ultimo tampone e può uscire dallisolamento. Ovviamente, Diaz non prenderà parte alla sfida con il Torino, in programma questa sera a San Siro, ma dovrebbe essere a disposizione per il big match di domenica contro la Roma. Un rientro importantissimo, quello di Brahim, uno dei giocatori-chiave della squadra rossonera.