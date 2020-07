Aggancio al Napoli completato, ora l'obiettivo è la Roma. Super Kessie! Ibra, troppo nervosismo!

Il Milan non molla un centimetro nella corsa europea e aggancia il Napoli al sesto posto in classifica. Il Parma quest'oggi nelle ripartenze ha fatto paura con Kulusevski e Gervinho, complici anche le praterie lasciate da Conti e Leao nel primo tempo. La squadra di Pioli è tornata a giocare ad un buon ritmo, ma una dormita in tandem tra Biglia, che non giocava come titolare da Milan-Napoli dell'andata, e Romagnoli è costata il vantaggio della squadra di D'Aversa con Kurtic. La reazione del Diavolo, però, è stata da squadra in salute e il pareggio di Kessie (anche oggi il migliore in campo) nella ripresa è da applausi. Così come il preciso colpo di testa di Romagnoli, che ha portato il Milan ad effettuare il sorpasso nel giro di 5 minuti. Il gol di Calhanoglu sull'ennesimo assist post lockdown di Bonaventura è stato utile per chiudere una partita che si stava mettendo su binari pericolosi per i rossoneri, salvati da Gigio Donnarumma a tu per tu con Inglese. Ibrahimovic è tornato a giocare 90 minuti, ma la sua partita è stata a due volti. Nel primo tempo è stato molto più mobile rispetto alla gara del San Paolo e tutte le azioni pericolose del Milan sono passati dai suoi piedi fatati. Nella seconda frazione di gioco, invece, ha perso lucidità, probabilmente per la stanchezza, ed è finito innumerevoli volte in fuorigioco. Il nervosismo di Ibra, eccessivo visto il risultato, è diventato palpabile quando a pochi minuti dal fischio finale ha deciso di alzare i decibel - le urla dello svedese hanno letteralmente rimbombato nel catino vuoto di San Siro - all'indirizzo di Kessie prima e di Rebic poi, rei di non averlo servito come lui avrebbe voluto. Questo è Ibra, nel bene e nel male. Raggiunta la squadra di Gattuso, ora per il Milan l'obiettivo deve essere quello di puntare alla Roma, per provare ad evitare i preliminari di Europa League. Senza perdere d'occhio il Sassuolo, che tra due giornate il Diavolo incontrerà a Reggio Emilia.