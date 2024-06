Alla scoperta dello staff di Fonseca: dal vice plurititolato al tattico "scoperto" online. E i preparatori atletici...

Da qualche giorno è ufficiale l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. C'è grande attesa per conoscere anche il suo staff, in particolare chi saranno i preparatori atletici dopo la stagione molto negativa a livello di infortuni che si è vissuta quest'anno a Milanello. La versione online della Gazzetta dello Sport svela chi ci sarà al fianco dell'allenatore portoghese nella sua nuova avventura alla guida del Diavolo.

UN SECONDO PLIRITITOLATO - Il suo vice sarà Paulo Ferreira, ex difensore che in carriera ha vestito le maglie di Estoril Praia, Vitoria Setubal, Porto e Chelsea. Da calciatore ha lavorato con grandi tecnici come Mourinho e Ancelotti al Porto e al Chelsea, mettendo in bacheca ben 19 titoli. In particolare è in Europa dove si è tolto le soddisfazioni maggiori, alzando due coppe con il Porto (Coppa Uefa 2003 e Champions 2004) e due con il Chelsea (Champions 2012 ed Europa League 2013). Ferreira, che da giocatore ha conquistato anche due campionati portoghese e tre inglesi, lavora con Fonseca dalla scorsa estate quando ha sostituto Jorge Maciel, passato al Valenciennes. Al Lille ha dato una mano soprattutto dal punto di vista difensivo.

L'ESPERTO DI TATTICA - Da anni, al fianco del neo tecnico rossonero, c'è Tiago Leal, che dà un supporto fondamentale sulla parte tattica. La curiosità è come i due si sono conosciuti: Fonseca lo ha infatti notato sul web, guardando un suo video con l'analisi tattica del 2-2 tra Portogallo e Stati Uniti nel Mondiale del 2014. L'ex Roma ne rimase colpito e così gli chiese di entrare nel suo staff.

I PREPARATORI ATLETICI - Ma gli occhi di tutti a Milanello saranno puntati soprattutto sui nuovi preparatori atletici del Milan: da un paio di anni, ad occuparsi della preparazione fisica delle squadre di Fonseca c'è Paulo Mourao, ex Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr e Spartak Mosca. In Francia, insieme a lui ci sono stati Stephane Caterina, Karim Hader e Mario Sandua. Il preparatore dei portieri, infine, dovrebbe essere invece Antonio Ferreira, che collabora con Fonseca da oltre un decennio.