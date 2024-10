Alla scoperta di Franco Mastantuono: il tennis, l'idolo Messi, il paragone con Dybala e Foden, il Real e ora l'interesse del Milan

C'è un nuovo nome per il mercato del Milan: si tratta di Franco Mastantuono, trequartista classe 2007 che milita nel River Plate. In via Aldo Rossi, il giovane argentino piace soprattutto a Geoffrey Moncada che è rimasto stregato dal suo mancino e per questo vorrebbe provare a portarlo in rossonero, anche se non sarà facile sia per la concorrenza che per l'importante richiesta del club di Buenos Aires. Ma chi è Franco Mastantuono?

TRA TENNIS E CALCIO - Nato il 14 agosto 2007 ad Azul, inizia a muovere i primi passi nel calcio nel River de Azul. Ed è proprio qui che viene scoperto dall'ex capo scout del River Palte, Daniel Brizuela: Mastantuono fa un provino nel 2017 con la squadra dei Millonarios, ma, nonostante gli venga proposto un posto nel vivaio, decide di rifiutare per "colpa" di un altro sport. Oltre al calcio, Franco giocava infatti anche a tennis e veniva visto come uno dei talenti argentini più interessanti. La sua famiglia voleva che continuasse la sua carriera con la racchetta in mano e così decise di rifiutare l'offerta del River. Nel 2019, però, il club di Buenos Aires torna alla carica e stavolta Mastantuono non riesce a dirgli di no, anche perchè sogna di ripercorrere le orme del suo idolo assoluto, Lionel Messi, da cui cerca di rubare movenze e gesti tecnici osservandolo dai video in rete. Nell'agosto 2023, firma un contratto biennale con il River, nel quale viene inserita una clausola rescissoria tra i 40 e i 45 milioni di euro anche se non aveva ancora mai giocato in prima squadra. Il suo esordio in gare ufficiali va in scena il 28 gennaio 2024 quando il tecnico Martín Demichelis lo mette in campo al 65' al posto di Facundo Colidio contro l'Argentinos Juniors in Copa de la Liga Profesional (è il terzo giocatore più giovane di sempre ad esordire nel River Plate in competizioni ufficiali dopo Omar Rossi e l'ex rossonero Mateo Musacchio). Per il primo gol, Mastantuono deve aspettare solo pochi giorni: l'8 febbraio 2024 segna la sua prima rete nel 3-0 in Copa Argentina contro l'Excursionistas, diventando così il più giovane marcatore di sempre dei Millonarios (battuto il record precedente detenuto da Javier Saviola).

CARATTERISTICHE E PARAGONI - Dal punto di vista tecnico, il talento di Mastantuono è innegabile e sotto gli occhi di tutti: è elegantissimo palla al piede, è abilissimo nei dribbling e con il suo sinistro potente e preciso è un pericolo costante per tutti i portieri. In campo gli piace giocare soprattutto da trequartista, ma sa fare molto bene anche l'attaccante esterno di destra, ruolo che gli permette di accentrarsi e sfruttare al meglio il suo piede mancino sia come goleador che come assist-man. I paragoni con grandi giocatori non mancano: qualcuno dice che ricorda Paulo Dybala, altri Phil Foden. Il suo idolo resta però sempre Messi come tanti giovani argentini come lui.

REAL E MILAN - Il Milan ha messo gli occhi su di lui, ma compirà 18 anni ad agosto 2025 e quindi non potrebbe trasferirsi in Europa prima di quella data. Nel suo contratto con il River, che scade nel 2026 (c'è un'opzione per il rinnovo per un'ulteriore stagione), c'è un clausola rescissoria di poco superiore i 40 milioni di euro che può essere pagata in due tranche. Oltre ai rossoneri, su Mastantuono c'è da tempo anche il Real Madrid: nelle scorse settimane si era addirittura parlato di un accordo già raggiunto fra gli spagnoli e il River Plate, notizia però poi seccamente smentita dalla società argentina.