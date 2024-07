Alla scoperta di Strahinja Pavlovic, obiettivo del Milan per la difesa. Fu preso dalla Lazio nel 2019, ma...

In merito al mercato rossonero si parla tanto dell'attaccante (Morata), del centrocampista (Fofana) e del terzino destro (Emerson Royal), ma tra i possibili/probabili colpi in entrata del Milan c'è anche un difensore centrale visto che, rispetto alla scorsa stagione, nella rosa milanista non è più presente Simon Kjaer. Al momento non si tratta di una priorità, quindi potrebbe essere un discorso che diventerà d'attualità nelle prossime settimane, ma c'è un nome che negli ultimi giorni viene accostato con insistenza al Diavolo: si tratta di Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo.

CARRIERA - Nato a Sabac in Serbia il 24 maggio 2001, inizia a giocare nella squadra della sua città e poi nel 2015 arriva nelle giovanili del Partizan Belgrado dove prosegue la sua crescita calcistica. Fa il suo esordio nel calcio professionistico con la maglia dei bianconeri il 23 febbraio 2019 in un match di campionato contro il Proleter Novi Sad, scendendo in campo dal primo minuto. Da quel giorno, nonostante la giovanissima età, diventa un titolare del Partizan con cui colleziona 57 presenze in un anno e mezzo. Il 18 dicembre 2019 viene annunciato il suo passaggio per 10 milioni di euro al Monaco che lo lascia in prestito al club di Belgrado fino alla fine della stagione. In estate approda nella formazione monegasca, dove però trova pochissimo spazio (una sola presenza) e così a gennaio 2021 viene ceduto in prestito al Cercle Bruges dove raccoglie 12 presenze in sei mesi. Rientra al Monaco in estate, con la speranza di trovare finalmente spazio, ma anche stavolta viene ceduto in prestito durante il mercato invernale 2022, questa volta in Svizzera al Basilea (10 partite giocate). Il 28 giugno 2022, Pavlovic viene ceduto a titolo definitivo (7 milioni) al Salisburgo dove ha collezionato 71 presenze nelle ultime due stagioni. Il centrale 23enne fa parte del giro della nazionale della Serbia dal 2020 e ha giocato tre partite ad Euro 2024.

VICINO ALLA LAZIO - Il difensore serbo è già stato ad un passo dall'approdo in Serie A qualche anno fa: era l'estate 2019 e la Lazio trovò un accordo con il Partizan per la sua cessione a titolo definitivo al club biancoceleste. Sembrava tutto fatto, ma l'affare non andò in porto a causa del mancato superamento delle visite mediche da parte di Pavlovic. In carriera, il serbo ha incontrato due volte il Milan, in entrambi i casi nella fase a gironi della Champions League 2022-2023.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Pavlovic è un difensore centrale mancino alto 194 cm e dunque è molto abile nel gioco aereo grazie alla sua grande fisicità. In patria viene paragonato al connazionale Nemanja Vidic, ex difensore, tra le altre, di Manchester United e Inter. In carriera ha praticamente sempre giocato da centrale di difesa, a parte tre brevissime apparizioni per pochi minuti come terzino sinistro quando era più giovane.

MILAN E OKAFOR - Il Milan ha messo gli occhi su di lui, così come il Napoli, ma non sarà facile strapparlo al Salisurgo visto che ha un contratto fino al 2027 e dunque servirà un'offerta importante (si parla di almeno 20 milioni di euro). In rossonero potrebbe ritrovare un suo vecchio compagno di squadra nella squadra austriaca, vale a dire Noah Okafor con cui ha giocato nella stagione 2022-2023.