Alternativi o in coppia? Bonaventura e Calhanoglu tra ballottaggio e possibili idee tattiche

"E' un giocatore intelligente e io ho bisogno di giocatori intelligenti che sappiano muoversi. Mi auguro che la sua condizione fisica gli permetta di giocare con più continuità". Così Stefano Pioli, nel postpartita Sky di Milan-Napoli, si è rivolto a Giacomo Bonaventura, autentico salvavita dei rossoneri dopo lo 0-1 di Lozano. Sappiamo tutti quanto l'ex Atalanta sia mancato nella scorsa stagione, soprattutto quando il gioco si è fatto più duro e il Diavolo ha perso punti per strada in gare alla portata. Ora la situazione in casa rossonera è completamente diversa, ma Jack è tornato e vuole aiutare la squadra a togliersi dalle sabbie mobili della seconda metà della classifica.

LA GESTIONE - Bonaventura, ad oggi, è uno dei pochi rossoneri in grado di inventare qualcosa, che sia un gol, che sia uno strappo o una giocata illuminante. L'unico problema, in questo momento, è legato alle condizioni del classe '89, il quale dovrà inevitabilmente essere gestito a seguito del lunghissimo periodo di inattività. Pioli dovrà essere bravo a sfruttarlo al meglio, magari sostituendolo al momento giusto, in modo che le sue prestazioni possano mantenersi eccellenti (e costanti) nel corso delle settimane.

IDEE - Con il Napoli è mancato Calhanoglu, assente per squalifica, giocatore che non saltava una partita dal 4 novembre 2018. Al momento si sta ragionando su un possibile ballottaggio tra il turco e Bonaventura, ma anche vederli insieme non appare una eresia assoluta. In passato l'ex Bayer Leverkusen si è comportato benissimo quando situato nella stessa fascia di competenza di Jack, il che potrebbe suggerire una riproposizione di questa coppia, anche intercambiabile tra interno di centrocampo ed esterno offensivo. Pioli, tuttavia, sembra propenso all'utilizzo di mezz'ale fisiche a sinistra, come copertura aggiuntiva per garantire più libertà a Theo Hernandez. Probabile quindi che Calhanoglu (e lo stesso Bonaventura) debbano giocarsela insieme a Paquetà per due posti, a meno che in questo mega ballottaggio non possa entrare anche Suso, elevando il ventaglio di scelta dopo settimane di calma piatta.