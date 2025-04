Ancelotti via dal Real, quale futuro ora? Spunta anche la suggestione Milan

vedi letture

Al Real Madrid, si sa, la Champions League è sempre la competizione più importante. E per questo l'eliminazione ai quarti contro l'Arsenal ha lasciato il segno, tanto che quasi tutti ormai danno per scontato l'addio di Carlo Ancelotti. Circolano da tempo tante voci sul suo futuro, compresa una clamorosa suggestione, vale a dire il suo ritorno sulla panchina del Milan che a fine stagione sarà libera visto che Sergio Conceiçao saluterà il Diavolo dopo appena sei mesi dal suo arrivo.

FINE CICLO AL REAL - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento è solo una semplice suggestione, non c'è nulla di concreto nè con i rossoneri, nè con la Roma, altra sua ex squadra da calciatore. Il ciclo di Carletto al Real sembra essere finito, l'uscita anticipata dalla Champions ha fatto traballare ancora di più la sua panchina che già non era stabile da tempo. Non è un mistero che il suo nome sia stato accostato spesso anche al Brasile, con la Federcalcio verdeoro che lo corteggia da tempo e lo vorrebbe alla guida della nazionale brasiliana al prossimo Mondiale. In passato, Ancelotti non ha mai nemmeno escluso la possibilità di chiudere la sua carriera da allenatore.

SUGGESTIONE MILAN E ROMA - Ci sarebbe poi appunto l'ipotesi di un ritorno in Italia e guarda caso le due panchine al momento libere in vist della prossima stagione sono proprio le sue ex squadre, forse i due club a cui è più legato e gli unici che potrebbero convincerlo a tornare in Serie A. "Tornerò alla Roma, sono in debito, mi ha fatto divertire" e anche "Il Milan ha segnato la mia vita, è la squadra del mio cuore" le parole pronunciate in passato da Carletto su Roma e Milan. Per ora siamo solo nel campo delle suggestioni, ma è anche vero che il calcio a volte ha la capacità di darvi concretezza.