Aprile, la A1 (Autostrada del Sole) del Milan. Solo sfide da non sbagliare

Probabilmente il Milan avrebbe voluto trovarsi a questo punto della stagione in una posizione e con obiettivi diversi, ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare ed ecco che aprile 2023 sarà un mese assolutamente decisivo per due traguardi, probabilmente, non facilmente prevedibili ad inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League e la qualificazione alle semifinali di quella in corso.

Le due squadre si incroceranno in una grande rivale: il Napoli, capolista incontrata e incontrastabile della Serie A, che i rossoneri affronteranno per ben tre volte; primo round, valido per la 28esima giornata di campionato, domenica 2 aprile alle 20:45 al "Maradona", mentre il secondo e il terzo round corrisponderanno rispettivamente all'andata (12 aprile a San Siro) e ritorno (18 aprile al "Maradona") dei quarti di finale di Champions League con vista su un possivbile derby europeo con l'Inter da giocarsi a maggio.In mezzo alle sfide contro la squadra di Spalletti, tre partite con avversari decisamente più alla portata: il 7 aprile, venerdì santo, in casa con l'Empoli, poi, tra le due di Champions, la trasferta di Bologna di sabato alle 15:00 e, infine, la sfida al Lecce di domenica 23 aprile alle 18:00 a San Siro. Chiuderà l'intensissimo mese che si apre domani un viaggio nella Capitale giallorossa: il 29 aprile ci sarà Roma-Milan. Insomma: un calendario equilibrato, ma fittissimo, che parte da Napoli e finisce a Roma passando per Milano; una A1, l'autostrada del Sole, da percorrere lungo un mese dal quale il Milan non potrà necessariamente sfuggire se vorrà godersi un maggio molto soleggiato.