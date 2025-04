Attenti a quei due: Abraham e Jovic pronti a giocarsi futuro (e conferma) per la prossima stagione

Un dualismo quasi inaspettato, randomico per certi versi. Sì, le storie di Tammy Abraham e Luka Jovic in rossonero sono tutt'altro che scontate. L'inglese, arrivato dalla Roma nelle ultime ore del mercato estivo non è stato un rinforzo in ottica squadra titolare (ai tempi era Morata il centravanti insostituibile), bensì un buonissimo gregario utile a gara in corso e nei molti e delicati periodi stallo della stagione. Jovic invece è stato ancor più messo in ombra nelle scelte offensive ideate dal Milan. Il serbo sembrava esser ormai fuori rosa, mentre oggi si rileva come un attaccante ancora utile alla causa di Conceiçao.

Abraham tra gol e speranza: il suo futuro è ancora tutto da scrivere

In questo finale di stagione l'attaccante inglese si starebbe mettendo in mostra con prestazioni di assoluto di livello, condite anche da gol e assist (l'ultimo a Udine) che molto spesso risultato essere anche decisivi. Se l'inglese dovesse continuare così con il Milan, allora il Diavolo potrebbe anche pensare di trattenerlo, ma la questione è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché i discorsi con la Roma si amplieranno sicuramente anche a Alexis Saelemaekers. In merito a quest'intreccio Il Corriere dello Sport ha questa mattina scritto "entrambi in prestito secco, entrambi trovatisi splendidamente nelle nuove realtà, entrambi vogliosi di restare dove sono. I prezzi dei cartellini coincidono: il Milan chiede 25-30 milioni per l'esterno belga, la Roma qualcosina in meno per la punta; non è da escludere neanche l'ipotesi di un rinnovo dei prestiti per rinviare il problema economico a tempi più floridi".

Jovic-moment: il serbo molto utile per duttilità e gol

L'ex attaccante della Fiorentina sta vivendo un momento di forma brillante, soprattutto dal punto di vista mentale. Dall'essere ormai messo fuori rosa nei passati mesi invernali, a giocatore duttile e di grande sacrificio nel gruppo squadra di Conceiçao. Il serbo concretizza le occasioni con freddezza e si muove bene tra le linee, offrendo soluzioni preziose in fase di manovra. Nel Milan di Conceição, il suo apporto tattico è fondamentale: attacca la profondità, lega il gioco e apre spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Così come per Abraham, anche il futuro di Luka sembra destinato a risolversi solo nei prossimi mesi. Come si dice in questi casi: parola al campo.