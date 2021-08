Bakayoko, una pista mai tramontata per la dirigenza del Milan

Il Milan di Stefano Pioli continua la sua marcia di avvicinamento verso la sfida di domenica sera a Klagenfurt contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ed il tecnico rossonero la affronterà con solamente due centrocampisti a disposizione, date le assenze di Ismael Bennacer e Franck Kessie. La trasferta in Austria consegnerà degli ulteriori dati a Pioli per capire come utilizzare Tommaso Pobega, da sempre mezz'ala ed attualmente adattato mediano. Accanto a Sandro Tonali ci sarà, molto probabilmente, lui, ma tra qualche settimana uno slot potrebbe essere (anche, forse) riempito da Tiemoue Bakayoko.

PISTA MAI TRAMONTATA - Come vi abbiamo raccontato anche nelle scorse settimane, la dirigenza rossonera non ha mai scartato l'opzione Bakayoko, sia per il prezzo che per le qualità e le volontà dello stesso giocatore. L'ex numero 14 rossonero ha sempre aperto ad un ritorno nel club di via Aldo Rossi, ma l'ostacolo è il Chelsea, società detentrice del suo cartellino. I londinesi, infatti, vorrebbero cedere definitivamente il giocatore per monetizzare, ma il Milan - per questioni economiche - punterebbe su un prestito. Una trattativa, dunque, che si potrebbe sbloccare solo agli sgoccioli della sessione estiva.

SERVE UN QUARTO NOME - Pioli dovrà fare le sue scelte in queste settimane, ma al netto di queste il Milan avrà comunque bisogno di un quarto centrocampista. Ed il motivo è ormai noto, è sotto gli occhi di tutti - e chiamasi Coppa d'Africa. Bakayoko è sinonimo di esperienza e quantità (il francese ha giocato più di 40 partite lo scorso anno, ndr) che sono fondamentali per un Diavolo che dovrà affrontare tre competizioni. Dunque, dal 14 agosto, data dell'ultima amichevole estiva dei rossoneri, avremo dei responsi dal mister sulla questione centrocampista.