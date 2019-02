Bakayoko: "Vorrei continuare al Milan. Darò il massimo per riportare il club in Champions"

Il centrocampista francese, Tiemoue Bakayoko, punto fermo (e di forza) del Milan di Rino Gattuso, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di RMC Sport France. Ecco le sue parole.

Su Piatek: "Ne sono innamorato calcisticamente".

Sull'Europa League: "Volevamo fare bella figura, ma siamo stati eliminati all'ultima giornata del girone. Peccato. Ora guardiamo gli altri giocare ed è difficile restare ad osservare le tue avversarie in campo".

Sul futuro: "Aspettiamo la fine della stagione. Sono sotto contratto con il Chelsea, ma sto molto bene a Milano e vorrei continuare al Milan".

Sulla sua stagione: "All'inizio è stato difficile, anche per via della lingua. Oggi va molto meglio sia in campo che nella vita di tutti i giorni e sono molto felice. Per il futuro, l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro con il Milan e avere una sorpresa: la chiamata in Nazionale".

Sulla sua importanza nella squadra: "È aumentata la percentuale di vittorie, ma il merito è di tutta la squadra. Abbiamo avuto un inizio difficile e per me non non è stato facile adattarmi a una squadra nuova e a un nuovo ambiente. Oggi penso di essere diventato importante e cerco di dare il massimo per portare il Milan dove merita. All’inizio giocavo solo degli spezzoni e sono stato giudicato un po’ velocemente, quando ho cominciato a giocare con continuità ho potuto migliorare le mie prestazioni. Era questo che mi mancava: la continuità".

Sulle parole di Gattuso a inizio stagione ("Baka deve migliorare la postura"): "Sì, ci siamo parlati, perché erano parole forti. Imparare a ricevere palla è un aspetto del gioco che apprendi quando cominci a giocare, sono parole che mi hanno toccato. Ma in fondo a me stesso sapevo che avrei cambiato le cose".

Sul Milan del passato: "Mi ricordo la finale di Atene e penso che non ci sia bisogno di raccontare il palmares o la storia di questo club. Quando sono arrivato ho visto tutte le foto, tutti i trofei, è davvero impressionante. Spero che riusciremo a tornare in Champions".