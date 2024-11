Basta Reijnders: il Milan vince a Monza con Leao in campo dal 63’. Ma la prestazione é negativa

Dopo le due vittorie contro Udinese e Club Brugge, il Milan sembrava essere uscito dalla crisi. La sconfitta a San Siro contro il Napoli, martedì scorso, aveva però cosparso nuovamente di tensione l'ambiente. A Monza, però, i rossoneri - pur con un po' di sofferenza - ritrovano i tre punti e pure il sorriso. Allo U-Power Stadium basta una rete di Reijnders nel finale di primo tempo (dopo le parate di Maignan) per regalarsi la terza vittorie nelle ultime quattro partita. E per confermare un trend comunque in crescita.

Gol annullato: proteste Monza

Pronti-via, il Milan si rende subito pericoloso con Chukwueze e dopo pochi minuti solo un errore in rifinitura di Theo per Pulisic evita un altro brivido alla difesa del Monza. Ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio, almeno per qualche secondo: Mota Carvalho scaraventa in rete una seconda palla dopo un buon lavoro di Pereira a destra, ma Feliciani annulla tutto perché nell'azione c'è un contatto tra Bondo e Theo Hernandez giudicato falloso: proteste vibranti da parte del Monza con il direttore di gra, ma è una valutazione di campo sua, dell'arbitro, e il VAR non può intervenire.

Reijnders torna e segna

Da quel momento la partita si fa divertente, con azioni da un lato e dall'altro. Sono i biancorossi ad andare più vicini al vantaggio, con Pereira che trova un eccellente Maignan a dir di no e Maldini che dopo un bel dribbling colpisce un palo. Ma a portarsi avanti è il Milan, grazie a una ripartenza perfetta: Chukwueze apre a destra per Pulisic, cross per Morata che di testa trova il salvataggio di Izzo, ma la carambola favorisce Reijnders che sempre di testa spinge in fondo al sacco l'1-0. Il Monza si disunisce, all'intervallo Nesta dovrà riportare l'ordine della prima metà di frazione di gioco.

Il Milan non la chiude, ma legittima il vantaggio

Nel secondo tempo i ritmi non sono tanto alti quanto nel primo, ma il Monza prova subito a riportarsi in parità, attaccando con tanti uomini e provando ad alzare il baricentro. Ma Djuric fa fatica a tenere i palloni e spara a salve, così come i compagni. E allora è il Milan ad andare più vicino al gol, che sarebbe prezioso per chiudere la partita. Ci prova Chukwueze, ci prova Fofana, ma niente. Poco dopo l'ora di gioco entra anche il tanto discusso Leao, che nel giro di due minuti pure va vicino al gol e anche nel finale per due volte calcia, una in braccio a Turati e l'altra alle stelle. Poco male, ai fini del risultato, perché il Monza non attacca più e l'1-0 resiste fino alla fine: tanto basta a Fonseca per ritrovare il sorriso al triplice fischio.