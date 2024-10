Bene col Portogallo, ma serve il turbo anche in rossonero: la scintilla di Rafa pronta ad accendersi

Dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan di Paulo Fonseca si sta preparando per il delicato impegno di sabato sera a San Siro contro l'Udinese, una delle squadre rivelazione di questo campionato. Fin qui, per i rossoneri è stato un avvio complicato e segnato dalla troppa discontinuità. Prima il derby vinto con merito e poi le due sconfitte di fila nelle trasferte di Leverkusen e Firenze. A questa squadra serve nuovamente una scintilla: Rafa Leao è pronto ad accendersi definitivamente.

Bene in Nazionale: adesso il turbo anche in rossonero

In attesa di tornare in campo sabato sera con la sua numero 10 rosssonera, Rafael Leao ritrova minuti e buone prestazioni insieme al suo Portogallo. E' stato infatti protagonista in positivo nella partita di Nations League contro la Polonia, con la rete del vantaggio di Cristiano Ronaldo e diverse altre situazioni di pericolo che sono partite dai suoi piedi. Il talento milanista ha avuto un impatto positivo anche nei 30 minuti concessi dal ct Roberto Martinez nella sfida di ieri sera in Scozia. Scatto bruciante sulla fascia, una delle sue solite skills e un'occasione non capitalizzata da Bruno Fernandes da dentro l'area di rigore. E' un Leao diverso, più libero di testa rispetto alla versione altalenante e sbiadita del primo scorcio di stagione al Milan. Adesso però, la svolta deve arrivare anche con Fonseca, e magari con un modulo che possa davvero far brillare le qualità dell'esterno milanista.

Serve un ambiente unito, zero polemiche

Dopo i continui fatti poco educati che hanno coinvolto il gruppo di Fonseca, prima a Roma con Theo e Leao e poi a Firenze con l'episodio dei rigori rubati a Pulisic, da adesso in poi servirà un serio cambio di rotta e di atteggiamento da parte di tutti. Senza il terzino francese, squalificato, contro l'Udinese uno dei leader tecnici sarà proprio Leao. La svolta deve arrivare dai suoi piedi, il gol deve partire da lui per guidare la squadra nuovamente alla vittoria.

I numeri di Leao in stagione

Tanti hanno criticato il calciatore, attaccato perchè non sempre con la testa giusta nella partita. E questo è vero, Rafa deve e può fare di più, supportato anche dalla manovra organizzata da tutta la squadra. La sfida contro l'Udinese, dopo le belle prove fatte in Nazionale potrà rappresentare ancora un'occasione per Leao di tornare al gol e sbloccarsi del tutto. Quindi, questi i numeri di Leao finora: ha segnato soltanto un gol (contro la Lazio) e messo a segno 3 assist (Parma, Venezia e Lecce).