Bennacer: "Dopo lo Scudetto, il Milan deve andare oltre. Ecco perché ho rinnovato. Vincere la Champions? Non siamo qui per fare trick."

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla UEFA a poche ore dalla sfida contro il Tottenham, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Da Arles a Milano passando per Londra e Empoli…

"Non volevo andare all'estero. Ho sempre vissuto ad Arles, i miei amici e la mia famiglia vivevano lì e non sapevo come sarebbe stato lasciarli tutti. Mi ero convinto che sarei rimasto in Francia, era un paese che conoscevo, anche se lì ogni regione è diversa. Sono andato a visitare le strutture del Manchester City e ho fatto una sessione di allenamento. Non so perché ma non mi piaceva, per questo ero convinto che sarei rimasto in Francia. All'ultimo minuto, l'Arsenal ha cercato di ingaggiarmi, [Gilles] Grimandi era il capo scout in quel momento, e appena sono arrivato mi è sembrato di essere in Francia. C'erano così tanti francesi in giro! Il fatto che l'Arsenal abbia fatto di tutto per farmi sentire a mio agio, per farmi sentire a casa mi ha convinto a firmare. È stata dura, soprattutto nei primi mesi, ma mi ci sono abituato, avevo un obiettivo chiaro in mente. Quando sei giovane, puoi adattarti abbastanza rapidamente; lavori sodo per dimenticare quanto ti senti triste e le cose che ti mancano, resti ad allenarti e cerchi di tenerti occupato il più possibile. Ovviamente giocare con la prima squadra era sempre nella mia mente, ma la mia priorità era imparare. L'Arsenal è uno dei migliori club al mondo con i giovani, quindi sono andato lì per imparare ciò che non mi era stato ancora insegnato. Per il primo anno e mezzo o due, è quello che ho fatto, ma poi ho iniziato a desiderare di più. Ecco perché ho lasciato il club. Non appena ho sentito che quella fase era finita, ho dovuto portare la mia carriera al livello successivo, e questo significava giocare in prima squadra. non mi importava dove. Mi restavano tre anni di contratto con l'Arsenal, ma ho scelto di firmare con l'Empoli perché quella era la società da cui ero più attratto dal punto di vista sportivo. Non sapevo nulla del club, ma mi è stato detto che si trattava di un club a cui piaceva ingaggiare giovani e rivenderli. Mi piaceva. Corrispondeva alla mia ambizione, il mio obiettivo a breve termine era giocare e mostrare di cosa ero capace, prima di passare a un club più grande; ecco cosa è successo, anche se per me è stata una scelta rischiosa. In tanti mi dicevano “Perché ci vai? Non farlo! Giocano in Serie B, non li conosce nessuno! Perché dovresti lasciare l’Arsenal? Ma sapevo che dovevo lasciare la mia zona di comfort. Non puoi mai essere sicuro al 100% di prendere la decisione giusta, devi lavorare e restare paziente, e sai che alla fine assaggerai il successo. Potrebbe non succedere subito, ma non devi mai arrenderti. Per cominciare, giocare in Serie A con l'Empoli è stato davvero divertente nel 2019. Mi è stato chiesto di giocare davanti alla difesa e durante la mia prima stagione in Serie A ho finito il campionato con il maggior numero di palloni recuperati nella lega; avevamo una squadra molto buona. E poi l'anno è andato ancora meglio quando abbiamo vinto la Coppa d'Africa con l’Algeria una giornata storica che non dimenticherò mai. Ero nel giro della nazionale da tre anni ma non avevo ancora giocato una partita! Quei tre anni sono stati davvero difficili. Ma lavorare sodo e avere pazienza ha dato i suoi frutti. Alla fine mi è stata data la possibilità di farmi vedere, l'ho sfruttata al meglio e ho iniziato a giocare con più regolarità. È stato davvero emozionante, vincere la Coppa d'Africa non è cosa da poco, è una competizione difficile; ci ha permesso di ricominciare a credere in noi stessi e riaffermarci come una delle migliori squadre nazionali in Africa, dato che stavamo attraversando un periodo difficile. Ci ha permesso di mostrare al mondo intero di cosa eravamo capaci, è stato fantastico, non lo dimenticherò mai. Anche se ormai appartiene al passato e non possiamo continuare a pensarci".

La chiamata del Milan e la maglia numero 6…

"Nessuno deve dire niente per spiegarti che questo è un club speciale. Non sapevo molto di leggende del club come Franco Baresi, così quando ho firmato per il Milan ho chiesto di indossare la maglia numero 6 e mi è stato detto “Non è possibile, quella maglia è stato ritirata”. Mi sono scusato e ho detto che non ne avevo idea, ma ti senti davvero come se fossi in uno dei più grandi club del mondo, un club con una storia straordinaria. Si sente tutto ed è per questo che mi sono innamorato di questo club. Significa molto per me, per questo ho deciso di prolungare il mio contratto e continuare il mio viaggio qui, con il Milan. Ci sono tante piccole cose che ti ricordano quanto sia unico questo club, ti senti decisamente parte di questa storia".

Stagione in campionato non facile dopo lo Scudetto dell'anno scorso...