Bennacer è la certezza a centrocampo, ora il Milan pensi a come completarlo

Domenica, contro l'Inter, tornerà a disposizione Ismael Bennacer, costretto a restare fuori contro l'Hellas a causa della seconda squalifica per somma di ammonizioni (dieci, in totale, rimediate fin qui in campionato). L'assenza dell'algerino si è avvertita al pari di quella di Zlatan Ibrahimovic: senza le verticalizzazioni e la gestione del pallone dell'ex Empoli, fondamentale in mezzo al campo, il Milan è apparso confusionario e meno lucido in fase di possesso, il che ha sicuramente influito sulla difficoltà nello scardinare il Verona nonostante la superiorità numerica della ripresa.

CALHA OK, MA BENNACER E' CERTEZZA - Hakan Calhanoglu ha disputato una buona gara a San Siro, ma è evidente la distanza tra un vero centrocampista centrale ed un adattato. Il turco si è distinto contro il Torino in una posizione più "anarchica" ed avanzata, ruolo dove Pioli dovrebbe sfruttarlo nella speranza che possa trovare finalmente una continuità importante. Bennacer invece rappresenta già una certezza in mezzo al campo, tant'è che in casa rossonera si dovrebbe iniziare a pensare alle mosse estive per rinforzare il reparto con uno o più uomini che possano abbinarsi con efficacia al nativo di Arles.

COSA FARE IN ESTATE? - Un giocatore che, a livello prettamente teorico, dovrebbe completarsi in maniera adeguata con Bennacer è sicuramente Kessie, ma in termini pratici la situazione è decisamente differente. Le prestazioni dell'ivoriano sono eccessivamente altalenanti, ma il vero problema è tattico: l'ex Atalanta tende a spingere troppo, perdendo spesso la posizione e faticando in fase di contenimento. Il Milan non si è mai opposto alla sua cessione e lo spartito difficilmente cambierà in estate, ma la necessità nel rinforzare il reparto intermedio non potrà dipendere esclusivamente dall'eventuale partenza del numero 79. Se il Milan trovasse un giocatore simile a Bakayoko (o perché non lo stesso Bakayoko?) si inserirebbe da un lato il partner perfetto di Bennacer, ma anche dello stesso Kessie, viste le reminiscenze della scorsa stagione. L'algerino potrebbe godere di maggior libertà di gestione e l'ivoriano, allo stesso tempo, avrebbe più possibilità di muoversi a tutto campo: un calciatore del genere sarebbe servito anche a gennaio, ma è chiaro che le ridotte possibilità sul mercato non hanno reso possibile questo tipo di acquisizione.