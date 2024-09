Bennacer fuori tre mesi, Vos verso la promozione in Prima Squadra. Rabiot, tra liste e scelte

Nella giornata di oggi non sono arrivate buone notizie dall'Algeria: Ismael Bennacer si è infortunato durante una sessione di allenamento su un campo sintetico ed ha rimediato un grave infortunio al polpaccio. Si tratta, dagli esami svolti con lo staff medico della nazionale, di una lesione di terzo grado al polpaccio: un infortunio che può essere assimilato allo strappo, con tutto quello che ne consegue. Le stime iniziali, in attesa che il centrocampista torni in Italia e si sottoponga ad ulteriori controlli col Milan nella giornata di martedì, parlano di un lungo periodo di tempo che vai dai due mesi e mezzo ai tre mesi: solo per cicatrizzare la lesione serviranno almeno sei settimane.

Un duro colpo per Paulo Fonseca, che perde per lungo tempo un potenziale titolare: un'assenza che per forza di cose accelererà l'inserimento in prima squadra di Silvano Vos, che la scorsa settimana ha esordito con il Milan Futuro nel pareggio interno contro il Carpi per 1-1. L'olandese, classe 2005, è arrivato negli ultimi giorni di mercato per circa 2,5 miliioni di euro più bonus. L'ex Ajax ha all'attivo già diverse presenze in Eredivisie ed in Europa League nonostante la giovane età e a questo punto diventerà un'opzione seria anche per Fonseca. Non potrà però essere utilizzato in Champions League in quanto non soddisfa i requisiti minimi per entrare a far parte della Lista B: qui però il Milan ha già l'alternativa ed è Kevin Zeroli.

Vos solo in Serie A, Zeroli sia in campionato che in Champions League, ma se il Milan dovesse andare su un "peso massimo" come Adrien Rabiot, attualmente svincolato, come sarebbe la situazione? L'ex Juventus, che continua a rifiutare proposte dalla Turchia e dall'Arabia Saudita con la speranza di rimanere ad alti livelli in Europa, potrebbe prendere il posto di Bennacer nella lista di Serie A ma non in quella della Champions League, almeno fino all'inizio della fase ad eliminazione diretta, sempre se il Milan riesca a qualificarsi al termine della prima fase "a campionato".

Così facendo però vorrebbe annunciare in anticipo la cessione dell'algerino: se Rabiot dovesse eventualmente prendere il suo posto in Serie A allora il numero 4 non potrebbe più rientrarci a meno che non ci sia un'altra cessione fra i 17 giocatori non formati in Italia. In ogni caso almeno fino a gennaio, all'apertura del mercato invernale, non potrebbe più scendere in campo se non in Champions League.

Situazione spinosa e sinceramente sfortunata, il Milan dovrà ragionare a fondo per capire quale può essere la miglior soluzione possibile, per il presente e per il futuro. Anche tenendo conto che Bennacer guadagna 4 milioni netti di euro l'anno (7,2 lordi). In attesa di questa decisione Vos e Zeroli vedranno più la Prima Squadra che il Milan Futuro.