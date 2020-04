Bennacer punto fermo (e di forza) del Milan: e col gioco di Rangnick potrebbe trovarsi a suo agio

Il Milan ha pochi punti fermi. Donnarumma tra i pali (ma il futuro in rossonero di Gigio è ancora incerto), Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. Là davanti, sia Ibra che Rebic non sono certi di restare, anche se il croato ha ancora un altro anno di contratto (è in prestito fino al 2021, poi si vedrà). Ma c’è un altro giocatore che, col passare dei mesi, si è preso la scena diventando un pilastro della squadra: Ismael Bennacer.

CERTEZZA - L’algerino sarà certamente un titolare del Milan 2020-21. Come riporta il quotidiano Tuttosport, infatti, l’ex Empoli non verrà toccato dalla rivoluzione che la società rossonera sta pensando di attuare a centrocampo (Biglia e Bonaventura sono già fuori, Kessié in dubbio, Paquetà in uscita). Con le sue prestazioni Bennacer ha confermato la bontà dell’investimento fatto su di lui la scorsa estate, 16 milioni ben spesi per un calciatore giovane e di grande qualità (forse un po’ troppo irruento).

OK CON RANGNICK - Il passaggio al 4-2-3-1 ha esaltato le caratteristiche di Ismael, evidenziando anche la sua personalità. Con l’eventuale approdo di Rangnick sulla panchina del Milan, Bennacer potrebbe vivere un altro step della sua carriera. Il manager tedesco, infatti, predilige l’alta intensità del gioco, condizioni nelle quali l’algerino potrebbe trovarsi ampiamente a suo agio.