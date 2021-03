Bennacer scalda i motori con l’Algeria: dopo il test di Firenze punta a riprendersi il Milan

E ora... Bennacer. Dopo aver fatto le prove generali a Firenze, il playmaker algerino potrebbe ritrovare una maglia da titolare nel prossimo match di campionato contro la Samp. Prima, però, Ismael scalderà i motori con la sua Nazionale, ma senza strafare. Perché una ricaduta sarebbe disastrosa.

VIETATO FORZARE - Bennacer si è riposato in occasione della sfida con lo Zambia, ma stasera potrebbe/dovrebbe scendere in campo contro il Botswana (gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa). Il Milan ha preso accordi precisi con il c.t. dell’Algeria: l’imperativo è non forzare. Perché Ismael servirà molto di più a Pioli in questa fase finale della stagione e il club non vuole correre rischi. Quindi va bene la sgambata in Nazionale, ma senza esagerare.

LA COPPIA - La speranza - di Pioli, tifosi e non solo - è di rivedere al più presto Bennacer al fianco di Kessié. Non per pochi minuti sparsi qua e là tra una partita e l’altra, ma per un lungo periodo. La coppia d’oro della mediana rossonera, il vero cuore di una squadra che ha bisogno di battiti sempre più impetuosi per continuare a cullare il sogno.