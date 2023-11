Bennacer sta tornando: quando è fissato il rientro in campo. E nel nuovo modulo...

Al rientro a Milanello dopo il pareggio di Lecce, con il primo allenamento sostenuto ieri senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali e senza gli infortunati (tra cui Rafael Leao), Stefano Pioli ha accolto una piacevole sorpresa: Ismael Bennacer si è allenato assieme al gruppo squadra per la primissima parte della seduta, prendendo parte all'attivazione atletica e al classico torello.

Il centrocampisita algerino, infortunatosi l'11 maggio scorso nel primo tempo dell'EuroDerby contro l'Inter a causa della lesione alla cartilagine del ginocchio, avrebbe fissato il suo rientro per metà dicembre, in tempo per fare un po' di minuti con il Milan e per essere eventualmente a disposizione, se le sue condizioni di forma lo permetteranno, di essere convocato con l'Algeria per la Coppa d'Africa. "In questo momento - ha rivelato lo stesso Bennacer in un'intervista a The National Football - non sono felice, ma va bene così perchè la mia ripresa sta andando bene e non sento niente sul ginocchio, per ora non c'è stata alcune reazione".A Bennacer, tra l'altro, il nuovo Milan piace: "Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, infatti secondo me la squadra è molto buona, con ottimi innesti. In questo momento dobbiamo formare il gruppo, ci vorrà tempo ma siamo pronti per farlo e staremo bene insieme". Quando sarà al 100%, l'algerino potrà a tornare a riprendersi la sua centralità nella formazione di Pioli: era già chiaro che, con il suo rientro, il Milan potrebbe riavere a disposizione un mediano di altissimo livello, da sistemare in coppia con Reijnders a supporto del box to box Loftus-Cheek.