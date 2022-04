Berardi, Scamacca, Traoré: il punto mercato sull'asse Milan-Sassuolo (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si fa un gran parlare dei nomi di mercato che il Sassuolo può vantare. Molti di questi sono stati accostati al Milan che ha diverse necessità tecniche, specie nel reparto offensivo laddove la dirigenza dovrà intervenire per alzare il tasso tecnico dei giocatori a disposizione di Pioli perché tra cessioni, mancati riscatti e dubbi su alcune conferme, la parte alta del campo è diventata un cantiere aperto.

Domenico Berardi è, ad oggi, il nome più caldo in ottica Milan. L’esterno offensivo piace da tempo a Stefano Pioli e ha dalla sua quei numeri che ai rossoneri mancano, ovvero gol e assist. Non è un profilo che scalda tantissimo i tifosi, che vorrebbero un assalto più deciso ad Asensio del Real Madrid, ma lo spagnolo chiede 7 milioni di stipendio e poi serve un esborso di almeno 25 milioni in favore delle merengues.

Gianluca Scamacca non è un profilo che scalda più di tanto Casa Milan. Partendo dal presupposto che la valutazione del suo cartellino è esorbitante (probabilmente esagerata) e si aggira sui 50 milioni, in quel ruolo il Milan ha deciso di affondare per Divock Origi. Il rinnovo fino al 30 giugno 2026, poi, non fa che aumentare ulteriormente le eventuali difficoltà nel prenderlo.

Hamed Traoré è certamente un profilo interessante, ma gioca sulla fascia di Leao e – ad oggi – il Milan lo ha soltanto seguito.

Nel podcast tutto l’approfondimento.