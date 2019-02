Biglia, Gattuso e le prove di equilibrio: con lui i titolari diventano quattro

Quando Lucas Biglia si infortunò, lo scorso ottobre, si lessero svariati "de profundis" in riferimento al Milan. L'argentino era considerato l'unico calciatore della rosa capace di offrire geometrie importanti alla manovra e, considerando anche il forfait di Bonaventura, il percorso rossonero poteva trasformarsi da una via collinare ad una parete himalayana. Il resto è storia: Bakayoko da anatroccolo è diventato cigno, Kessie si è ripreso alla grande e Paquetà ha portato quella qualità, e dinamica calcistica, che mancava da anni in casa milanista.

RISORSA - Fatto sta che Biglia, giocatore fondamentale per il Milan nell'ultimo anno e mezzo, è tornato a disposizione. Alcuni hanno parlato di "problema", come se disporre di quattro uomini di livello invece che tre possa essere un guaio per Gattuso. E infatti, fino a questo momento, il tecnico rossonero ha iniziato ad utilizzare l'argentino nel modo giusto, senza rinunciare ad uno dei tre titolari ma inserendolo a gara in corso per offrire equilibrio e mettere la palla in banca. Contro l'Empoli ha sostituito Bakayoko, all'Olimpico invece è uscito Paquetà, in una sorta di rotazione che non può non far bene al Milan in un ottica di medio periodo.

NON SOLO GARA IN CORSO - In sfide concitate e difficili, come quella di mercoledì, ma come poteva essere anche quella contro la Roma delle scorse settimane, disporre di Biglia rappresenta un valore aggiunto. Nei minuti finali, contro avversarie di questo livello, il rischio di subire una giocata vincente si alza: la fatica sale, l'attenzione scende e i pericoli sono dietro l'angolo. L'ex biancoceleste, in tal senso, può dare una mano importante per uscire indenni in quelle fasi di gioco. Biglia è diventato soltanto un giocatore da gara in corso? Tutt'altro. Quando la condizione fisica crescerà, il classe '86 potrà sostituire qualsiasi dei tre intermedi, con ovvie modifiche all'assetto a seconda del calciatore rimpiazzato. La stagione è ancora lunga e per centrare l'obiettivo Champions sarà necessario l'aiuto di tutti, anche quello preziosissimo di Lucas, pronto a diventare il quarto "titolare" del centrocampo rossonero.