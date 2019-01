Biglia verso il rientro ma Bakayoko ora è intoccabile: come reinserire l'argentino nel nuovo Milan

Alzi la mano chi, tra settembre ed ottobre, si sarebbe immaginato un possibile riscatto di Bakayoko da parte del Milan. I primi due mesi del colosso francese sono stati non proprio eccezionali, tant'è che qualcuno prevedeva addirittura un ritorno al Chelsea a gennaio, strada che ha invece intrapreso un noto attaccante, ma questa è un'altra storia... Poi il numero 14 ha iniziato a macinare, diventando una colonna portante del Milan di Gattuso. Ora il riscatto non è soltanto consigliabile ma addirittura scontato, in quanto il valore attuale del giocatore supera di gran lunga quello che il club rossonero dovrà versare ai Blues.

SOLITO BIGLIA, NUOVO MILAN - Lucas Biglia dovrebbe rientrare a breve, andando a rafforzare le maglie di una mediana che, per tre mesi, si è retta sulle larghe spalle del duo parigino-ivoriano. Cosa accadrà col ritorno dell'argentino? Il tecnico rossonero ha più volte ribadito l'importanza del volante ex Lazio, ma il classe '86 non ritroverà lo stesso Milan di ottobre. Prima di tutto, il ruolo di vertice basso è diventato di proprietà di Bakayoko, sul quale hanno rimbalzato una lunga serie di avversari. Non è un caso che il Milan abbia blindato la sua retroguardia supportata dal massiccio apporto del transalpino, capace inoltre di gestire il pallone con abilità, senza mai buttarlo via. Siamo quindi sicuri che Gattuso dirotterà l'ex Chelsea per far posto a Biglia in regia?

LE SCELTE - Una possibile alternativa potrebbe essere l'utilizzo di un centrocampo a due con Biglia e Bakayoko, ma questo significherebbe sacrificare Kessie. E Kessie, dopo Rodriguez, è il giocatore più utilizzato da Gattuso in questa stagione. Anche qui, conoscendo l'allenatore calabrese, è difficile pensare che il classe '96 possa restare fuori. La sensazione è che il reinserimento dell'argentino sarà graduale, come d'altronde sta accadendo per Conti: almeno nelle prossime settimane, Biglia probabilmente verrà utilizzato a gara in corso, facilitando anche la rotazione degli uomini, come lo stesso Paquetà. Anche per questo motivo il Milan sembra aver abbandonato le varie piste per rinforzare la mediana a gennaio, confidando che con Biglia il reparto possa completarsi e reggere da qui a fine stagione.