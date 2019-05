Bonaventura a MTV: "Sto meglio, sono quasi pronto. Tornerò al 100% per la prossima stagione"

Giacomo Bonaventura, presente in Piazza Duomo per la campagna educativa "Una vita da social", è stato intervistato da Milan TV a margine dell'evento contro il cyberbullismo.

Sui social: "Bisogna stare attenti, quello che carichiamo su internet può essere visto da tutti, bisogna stare molto attenti. Tante persone creano profili falsi, dobbiamo tenere sotto controllo questa cosa, poi ognuno di noi ha profili social verificati, non ci sono grossi problemi da questo punto di vista".

Sull'utilizzo che ne fa: "Pubblico delle cose che mi sono piaciute, foto di belle vittorie, cose che possono essere condivise con i tifosi ed altre persone. Non sono un grandissimo utilizzatore di social, per adesso mi fermo qua, vedremo se continuare a fare qualche post o no".

Sulle condizioni: "Sono qui per la campagna ma sono un calciatore, sto meglio, sono quasi a posto, in questo campionato non riesco ad essere a disposizione ma per il prossimo campionato penso di tornare al 100%".