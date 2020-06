Bonaventura col Milan fino al 31 agosto: il Milan non molla Jack ed Europa League

Jack Bonaventura e il Milan andranno avanti, almeno fino al 31 agosto. Non era scontato che il centrocampista marchigiano restasse in rossonero anche oltre il 30 giugno, data originale del suo attuale contratto, ma il club meneghino in queste ore ha avanzato una richiesta per proseguire insieme altri due mesi. Il giocatore ha dato la piena disponibilità al Diavolo, dimostrando quindi di non avere fretta di fare le valigie per accasarsi altrove. Il suo futuro, da settembre in poi, con alta probabilità sarà lontano dal Milan, ma Pioli potrà comunque beneficiarne da qui al termine della stagione sportiva.

GLI OBIETTIVI DEL MILAN - In queste settimane il classe '89 si è dimostrato tra i più in forma dell'intera rosa, tant'è che venerdì sera partirà subito titolare nel match di Coppa Italia contro la Juventus. Il Milan, evidentemente, si è reso conto di non poter rinunciare a cuor leggero a Bonaventura, il che ci porta alla considerazione successiva: il club rossonero non ha gettato la spugna per quanto riguarda la stagione in corso. La Champions League è un obiettivo chiaramente improponibile, ma le possibilità di centrare l'Europa League sono ancora alte: una competizione a cui, evidentemente, la società milanista vuole tornare a partecipare. Viceversa, se questa coppa non fosse stata prioritaria, il Diavolo avrebbe potuto risparmiare due mensilità dello stipendio di Jack senza particolari conseguenze.

GLI ALTRI CASI - Bonaventura non è l'unico dei rossoneri con un contratto in scadenza al 30 giugno. Nella stessa situazione di Jack ci sono altri cinque calciatori: Biglia, Ibrahimovic, Begovic, Kjaer e Saelemaekers. Tra questi solo i primi due sono di proprietà del Milan, mentre il portiere, il difensore e l'esterno sono in prestito dai rispettivi club. Nei prossimi giorni si farà chiarezza anche su di loro, per capire se resteranno tutti fino al 31 agosto o se qualcuno di loro lascerà la nave dopo appena tre o quattro partite. Attenzione soprattutto ai profili di Kjaer e Saelemaekers, giocatori per i quali il Milan avrebbe dovuto versare 2.5 e 3.5 milioni a Siviglia e Anderlecht in caso di riscatto: ora bisognerà capire se il club rossonero otterrà una proroga del prestito o se dovrà subito pagare i cartellini dei sopracitati per mantenerli in rosa fino al termine dell'attuale stagione sportiva.