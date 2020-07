Bonaventura e un addio non più così scontato: ora il Milan riflette sul rinnovo di Jack

Fino a una settimana fa si parlava dell'arrivo imminente di Rangnick, dell'addio di Ibrahimovic e anche quello di Giacomo Bonaventura. Solo sette giorni dopo, è cambiato tutto: il tedesco non arriverà, anzi è arrivato il rinnovo di Pioli, e Zlatan e Jack alla fine potrebbero restare al Milan.

IL MILAN RIFLETTE - Per quanto riguarda il giocatore italiano, la sua partenza sembrava già scritta, ma, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ora in via Aldo Rossi stanno riflettendo sul da farsi e non è escluso che alla fine venga offerto a Bonaventura il prolungamento del suo contratto che scade al termine di questa stagione. Per il momento, va detto non ci sono stati contatti ufficiali, ma probabilmente i dirigenti milanisti, durante l'incontro con Mino Raiola previsto nelle prossime ore, parleranno con l'agente italo-olandese anche di Jack e delle intenzioni.

PIU' ATTENZIONE - Non è un mistero che il numero 5 rossonero, che dalla ripresa del campionato sta fornendo buonissime prestazioni, abbia diversi estimatori e abbia già ricevuto qualche offerta interessante. Nei mesi scorsi, il giocatore si sarebbe aspettato qualche attenzione in più da parte del club di via Aldo Rossi, ma non ha comunque intenzione di chiudere la porta al Milan ed è assolutamente pronto ad ascolare l'eventuale offerta di rinnovo dei rossoneri. Pioli e Maldini lo aprezzano molto e chissà che alla fine non resti anche lui come il suo allenatore.