Bonaventura, l’asso su cui anche Giampaolo può contare

Giacomo Bonaventura contro il Manchester United è tornato a giocare con la maglia del Milan dopo ben nove mesi dall'ultima volta, il 25 ottobre 2018 contro il Betis Siviglia. Da quel momento in poi il centrocampista ex Atalanta ha continuato a lavorare per ritrovare la forma adatta e la fiducia con il pallone, ieri sera contro il Feronikeli si è rivisto il migliore Jack, verticalizzazioni precise e tocchi di prima sono alcune delle giocate messe in mostra dal classe 1989.

IL VECCHIO JACK - Il Bonaventura di 300 giorni fa è sicuramente un Bonaventura diverso rispetto a quello visto ieri sera. L’ex Atalanta, nelle sue oltre 150 presenze al Milan non ha praticamente mai giocato in maniera continuativa dietro alle due punte, ma si è sempre diviso tra i ruoli di mezzala ed esterno alto, fornendo sempre prestazioni di qualità, spesso e volentieri decisive. Nonostante i vari allenatori, Jack è rimasto sempre un punto fermo del Milan, e punta ad esserlo anche per Marco Giampaolo.

IL NUOVO JACK - Il nuovo Bonaventura punta a diventare un punto di riferimento anche per Marco Giampaolo, nei 37 minuti di ieri sera l’ex centrocampista dell’Atalanta ha messo in vetrina una forma fisica degna di nota, che probabilmente nessuno si aspettava. Il recupero dall’infortunio è stato più veloce di quanto ci si aspettasse e ancora di più la ritrovata fiducia con il pallone. Nel secondo tempo, in cui la rosa è stata completamente stravolta, è stato sicuramente il migliore in campo. Ha creato diversi pericoli con le sue svariate verticalizzazioni ed ha dimostrato di avere grandi qualità anche nel gioco ad uno-due tocchi.

LA FIDUCIA DEL MISTER - Giampaolo stesso si è già espresso positivamente su Bonaventura, dichiarando su di lui: “Jack ha colpi, intuizioni. Vede il gioco. Deve ritrovare consapevolezza fisica, perché sono tanti mesi che è fuori. Deve avere pazienza, lavorare per ritrovare feeling con il suo corpo”. Una benedizione importante e che non potrà far altro se non iniettare ulteriore fiducia nelle vene dell’ex Atalanta.

Dunque dopo più di 150 presenze in rossonero e quasi 300 giorni di assenza Jack Bonaventura è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nel nuovo Milan. È lui l’asso nella manica di Marco Giampaolo.