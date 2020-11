Bonera e l'occasione inaspettata contro un vecchio amico: ecco come guiderà il Milan

Considerato il forfait di Stefano Pioli, positivo da sabato al Coronavirus, il sostituto naturale sulla panchina del Milan sarebbe dovuto essere Giacomo Murelli, storico vice del tecnico rossonero da oltre 16 anni. Niente da fare, il Covid-19 impedirà anche all'allenatore in seconda di potersi togliere la soddisfazione di guidare per la prima volta il Diavolo. Dopo una valutazione interna, il club ha designato chi prenderà il posto dei due tecnici 'titolari': sarà Daniele Bonera, fresco di Master UEFA Pro, conseguito a Coverciano (era in corso con Andrea Pirlo, tra gli altri), che gli consente di allenare in Serie A. Onori ed oneri, dunque, spetteranno all'ex difensore, attuale assistente tecnico di Pioli, che potrà sedersi sulla panchina del San Paolo e dirigere gli allenamenti a Milanello.

I PRECEDENTI - Nel corso della carriera, Bonera è sceso in campo in casa del Napoli in 5 occasioni, con la maglia del Brescia prima e del Milan poi: 3 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria, il 25 ottobre 2010. Proprio in quella data, che corrisponde all'ultimo successo milanista all'ombra del Vesuvio, con la maglia del Milan in campo c'era anche Gattuso, che ritroverà come avversario sulla panchina azzurra. I 7 precedenti da avversari tra i due, raccontano di un netto dominio a favore di Rino, che ha trionfato per 3 volte contro Daniele, a fronte di 3 pareggi e una sola vittoria per l'uomo che domenica sera guiderà il Milan al San Paolo.

COME GUIDERA' IL MILAN - La versione 2.0 di Bonera in rossonero ha preso il via già da un anno, con l'arrivo sulla panchina del Milan di Giampaolo, che lo ha nominato suo assistente tecnico. Anche Pioli, subentrato all'attuale tecnico del Torino, ha deciso di proseguire la collaborazione con l'ex Villarreal. Ora, complice una situazione più unica che rara, con i due allenatori ko, ecco la chance di allenare la capolista della Serie A. Bonera guiderà il Milan insieme a Davide Lucarelli (altro collaboratore di Pioli dal 2010) con l'aiuto dei match analyst e con Pioli collegato da remoto a dare indicazioni.