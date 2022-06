Botman sceglie il Newcastle che ha convinto il Lille a suon di milioni. Milan, ora mirino su altri profili

MilanNews.it

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma a breve diventerà ufficiale: Sven Botman non sarà un calciatore del Milan. Il difensore olandese, infatti, ha scelto alla fine di accettare il Newcastle, il quale, a sua volta, aveva già convinto il Lille con un'offerta di molto superiore a quella - comunque alta - del club rossonero.



Il nuovo difensore

Saltato Botman, è chiaro che il Milan dovrà comunque cercare un nuovo giocatore in difesa. Il primo nome-alternativa è quello di Gleison Bremer del Torino, cercato anche dall'Inter e da altri club esteri, ma anche in questo caso il prezzo del cartellino potrebbe essere un ostacolo difficilmente superabile. Altra idea potrebbe essere quella di andare su giocatori dal costo inferiore: magari uno esperto (negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Acerbi), o su uno più giovane (Saliba, Theate o Thiaw, per esempio).

E se invece...

Non è da escludersi, inoltre, che il budget inizialmente destinato per Botman sia spostato - in un all-in vecchia maniera - sulla trequarti, ruolo in cui è evidente che il Milan abbia bisogno dei maggiori rinforzi. Maldini e Massara, i cui rinnovi saranno annunciati ufficialmente entro l'inizio della prossima settimana, valuteranno al meglio e per il bene del Milan. Anche senza Botman si può giocare a calcio.