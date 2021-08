Brahim, ottima prestazione a Valencia: lo spagnolo vuole una stagione da protagonista

Il valore e la valenza delle amichevoli pre-stagionali, si sa, è relativo soprattutto per quanto riguarda il risultato finale: ecco, quindi, che non conta tanto guardare al tabellino finale ma più alla prestazione dei singoli, alla forma fisica dei giocatori e alle trame di gioco mostrate. Tenendo conto di queste regole non scritte e guardando alla partita con il Valencia di ieri sera, quindi, si può sottolineare l’ottima gara di Brahim Diaz. Lo spagnolo, schierato da trequartista alle spalle di Leao, si è presentato in un buon stato di forma ed è stato capace di giocate illuminanti per i compagni. Queste premesse, quindi, possono essere considerate rincuoranti per l’importante stagione rossonera in cui Brahim sarà uno dei protagonisti.

NOTTE SPAGNOLA - Al Mestalla di Valencia, le qualità di Brahim sono state il raccordo di un Milan rimaneggiato. In una formazione piena di riserve, lo spagnolo è stato il centro gravitazionale del gioco rossonero agendo da collante tra il centrocampo italiano formato da Pobega e Tonali e l’attacco costituito da Maldini, Castillejo e Leao. Brahim, nella partita con il Valencia, si è spesso abbassato tra i mediani per prendere palla e impostare ma ha anche sprigionato la sua rapidità nello stretto trascinando su di sé i difensori avversari: lo spagnolo, quindi, ha agito nel doppio ruolo di regista e fantasista creando scompiglio tra i calciatori del Valencia. Queste qualità aggiunte alle imbucate precise verso i compagni (non sfruttate a dovere) confermano il fatto che la posizione di trequartista si addice perfettamente alle caratteristiche di Brahim.

UNA RISERVA CON AMBIZIONI DA TITOLARE - In attesa del dichiarato acquisto di un nuovo numero 10, lo spagnolo che veste oggettivamente questa maglia è pronto a dimostrare di essere ben più di una riserva. Il nativo di Malaga, cresciuto in consapevolezza, è stimato dalla società e nell’ultima parte di stagione ha dimostrato di poter essere non solo un’arma a partita in corso ma anche un giocatore su cui si può puntare dall’inizio. Questo dettaglio non irrilevante, quindi, potrà aggiungere un’ulteriore opzione a Pioli ovvero quella del doppio trequartista in cui lo spagnolo potrà affiancare l’eventuale nuovo colpo rossonero alle spalle della punta. Ipotesi e alternative rese possibili, chiaramente, dalle qualità di un giocatore come Brahim che viene considerato riserva ma che può essere riconosciuto come un titolare.