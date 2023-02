Brahim tra Milan e Real Madrid: il punto della situazione (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Brahim Diaz e il Milan, si potrà andare avanti? A fine stagione si concluderà il prestito biennale fissato con il Real Madrid due estati fa, ma i due club si sono lasciati con la promessa che nel giugno del 2024 le parti riavrebbero discusso dell'eventuale riscatto a 22 milioni, con controriscatto fissato a 27 milioni. Brahim sta vivendo un bel periodo in rossonero; tre stagioni condite da due qualificazioni in Champions consecutive e uno Scudetto, rientrando da protagonista in tutti questi eventi. Non è mancata la presenza in Europa: prima il gol ad Anfield, ora la rete con il Tottenham agli ottavi. In un modo o nell'altro, Brahim risponde sempre presente e si sente importante proprio per questo motivo.

I blancos, in ogni caso, non voglio togliere in nessuno modo le mani dal talento dello spagnolo, vista anche la situazione contrattuale di Asensio, in scandeza a fin stagione: secondo un'indiscrezione uscita questa mattina sul The Athletic, il trequartista spagnolo del Milan Brahim Diaz, in prestito da tre anni dal Real Madrid, sarebbe in procinto di firmare un rinnovo di contratto con il club madrileno fino al 2027. Nonostante questo tentativo del Real di avvicinarsi sempre di più al giocatore, Maldini e Massara non voglio lasciare il giocatore a fine stagione e, per il seguente motivo, Maldini e Massara cominceranno una nuova trattativa con i blancos, si partirà da zero e proveranno a strappare il miglior prezzo possibile per il classe '99. Il rapporto tra i due club è ottimo: appuntamento tra qualche giorno dove si comincerà a parlare del futuro di Diaz.