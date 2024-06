Caccia ad un terzino destro, Milan su Emerson Royal e Cash: richieste elevate di Tottenham e Aston Villa. La situazione

vedi letture

Tra le zone di campo che il Milan vuole rinforzare durante questo mercato estivo c'è anche la fascia destra di difesa dove c'è la volontà di prendere un giocatore che possa giocarsi la titolarità con Davide Calabria. Tra i nomi che i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione ci sono anche due terzIni destri che militano in Premier League: si tratta di Emerson Royal del Tottenham e Matty Cash dell'Aston Villa.

RICHIESTE ELEVATE - In merito a questi due potenziali obiettivi del Diavolo, Gianluca Di Marzio riporta questo aggiornamento sul proprio sito: "Il Milan lavora per migliorare la corsia di destra e punta Emerson Royal del Tottenham e Matty Cash dell'Aston Villa. Nei giorni scorsi, il Milan ha incontrato l'agente di Emerson Royal. La richiesta del Tottenham è di 25 milioni di euro. Il Milan valuta elevata la richiesta del club inglese per il laterale brasiliano classe 1999. I rossoneri ci hanno provato anche per Matty Cash dell'Aston Villa. Anche in questo caso, però, il prezzo è considerato elevato".