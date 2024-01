Cagliari la svolta: Leao vuole tornare decisivo anche in campionato

vedi letture

Dopo aver vinto, e bene, contro il Cagliari in Coppa Italia, il Milan punta a trovare finalmente continuità anche in campionato, affidandosi ovviamente alle giocate del suo uomo di punta, il top player della formazione di Stefano Pioli: Rafael Leao. Mai come in questa stagione, però, il portoghese sta riscontrando un po' di difficoltà, soprattutto da un punto di vista realizzativo, visto che ad oggi sono state messe a referto solo tre reti in quindici partite di Serie A disputate.

CONTRO IL CAGLIARI LA SVOLTA - Prima di martedì sera Rafael Leao non segnava con la maglia del Milan addirittura dallo scorso 7 novembre, quando in occasione della sfida di Champions League contro il PSG mise a segno il gol del momentaneo pareggio dei rossoneri, motivo per il quale la rete siglata contro il Cagliari potrebbe avere un peso specifico non tanto sulla stagione del diavolo ma proprio su quella del portoghese. La speranza, dunque, è che quella contro i sardi sia stata la partita della svolta per Rafael Leao, che ha comunque immediatamente ristabilito gli ordini a San Siro trasformando in cori i fischi che alcuni tifosi gli avevano riservato sabato sera.

RAFA LEADER: A EMPOLI PER RITROVARE SE STESSO - Rafael Leao è senza ombra di dubbio uno dei leader di questo Milan, ed i rapporti che il portoghese è stato in grado di instaurare sia con i nuovi che con i giovani ne sono la conferma. Tutti credono in Rafa, compagni, staff e dirigenza, e non è dunque un caso se è il più pagato in rosa, oltre che il numero 10. L'auspicio è che dunque Leao possa ritrovare se stesso ad Empoli, casomai prendendo ad esempio la trasferta di quasi un anno fa proprio al Castellani, dove con un gol ed un assist permise al Milan di portare a casa 3 punti fondamentali.