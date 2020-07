Calhanoglu a Sky: "Ritorno in Bundes? Non è vero, voglio restare qui"

Nell'intervista a Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato anche del suo futuro, smentendo ancora una volta le voci che parlavano di un suo possibile addio ed un ritorno in Germania: "Non è vero che voglio tornare in Bundesliga. - Riporta sport.sky.it - Voglio stare qui. Il Milan l’ho scelto con il cuore. Voglio indossare ancora la maglia del Milan".

Il Milan ha già incontrato Gordon Stipic, agente del calciatore turco, per parlare del rinnovo del contratto. L'ex Bayer Leverkusen ha un accordo coi rossoneri fino al 30 giugno 2021, si va dunque verso un prolungamento per il classe '94, tra i più positivi in questo 2020 del Milan.