Calhanoglu, con Rangnick (e non solo) potrebbe restare: rinnovo più conveniente di una cessione

Nel 2021, oltre Gigio Donnarumma e il fratello Antonio, andranno in scadenza anche Musacchio e Calhanoglu. Il difensore argentino ha già manifestato malumore per le ultime panchine, come rivelato dall'agente in esclusiva a MilanNews.it (qui l'intervista), il che rende abbastanza complicato credere ad una permanenza in rossonero. Discorso diverso, diversissimo, per il centrocampista turco, inamovibile da tre anni a questa parte con qualsiasi allenatore: Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli.

LA RICHIESTA NEL 2019 - Se arrivasse Ralf Rangnick, tecnico che sembra in pole per sostituire Pioli, la conferma di Calhanoglu sarebbe quasi scontata. Il tedesco aveva infatti tentato di portare il classe '94 a Lipsia lo scorso gennaio, rimbalzando tuttavia sulle richieste economiche del Milan. Difficile pensare che l'uomo di Backnang possa mettere alla porta colui che aveva espressamente richiesto alla sua società appena un anno fa. L'ex Bayer Leverkusen, pur senza esaltare, è stato onnipresente e spesso utile nei momenti di miglior brillantezza della squadra. Qualora proseguisse a giocare nel suo ruolo, ovvero come mezza punta in un 4-2-3-1, potrebbe rivelarsi prezioso anche in futuro, soprattutto se avesse la fiducia del prossimo tecnico.

OFFERTE BASSE - Non bisogna ragionare esclusivamente sul lato tecnico, ma anche e soprattutto su quello economico. Cedere il turco questa estate significherebbe guadagnare una cifra quasi irrisoria: da un lato bisognerà fare i conti con la ristrettezza economica causa Coronavirus, dall'altro con la situazione contrattuale del calciatore. Questo cosa significa? Difficilmente arriveranno offerte superiori ai 10 milioni di euro, impedendo di conseguenza di rimpiazzare il calciatore in maniera adeguata. Calhanoglu ha delle chances importanti di far parte anche del prossimo corso del Milan e, di conseguenza, potrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto.