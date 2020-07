Calhanoglu, il 10 mette il turbo: finalmente i numeri che servivano a questo Milan

Da promessa a flop, da dubbio a certezza. Sono state stagioni altalenanti, con più bassi, per Calhanoglu al Milan, ma finalmente il numero 10 turco sembra aver imboccato la via della continuità. Infatti, nelle ultime quattro partite è stato protagonista di sette giocate chiave del Milan (3 gol e 4 assist): exploit.

CONTRATTO DA RINNOVARE - Calhanoglu, ad oggi, ha un contratto valido fino a giugno 2021. Sono numerosi le voci che raccontano di un suo futuro lontano da Milano, ma lo stesso giocatore ha recentemente dichiarato - attraverso le storie di Instagram - che sono tutte "fake news". Ma gli 8 gol e gli 8 assist potrebbero spingere i dirigenti del Milan a presentargli un nuovo contratto a breve.

UN'EUROPA DA RAGGIUNGERE - Arrivato al Milan nell'estate del 2017, Calhanoglu era stato comprato dalla vecchia proprietà per raggiungere - insieme ad altri acquisti - l'Europa che conta dopo anni di assenza dalla scena continentale. Il fantasista turco, però, non è mai stato così incisivo come oggi, tant'è che era stato contestato da buona parte della tifoseria. Ora che sembra che abbia trovato la continuità, Hakan è diventato il perno del Milan di Pioli: l'obiettivo è ritrovare la Champions, un palcoscenico importante per i numeri 10...