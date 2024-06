Camarda, due gol per tuffarsi nel futuro. Firma entro il weekend, vince la voglia di Milan

Nella serata di ieri Francesco Camarda ha vissuto la sua prima grande notte italiana, siglando la doppietta nella finale di Euro U17 vinta contro il Portogallo. Dopo una stagione, quest'ultima, costellata da grandi momenti in rossonero (i gol con la Primavera, la cavalcata in Youth League e l'esordio in prima squadra), mancava solamente una serata memorabile con la maglia azzurra - dell'Italia under 17 - per mettere la ciliegina sulla torta a un'annata memorabile ma che per il giovanissimo attaccante non dev'essere altro che un punto di partenza. E prima delle vacanze, le ciliegine potrebbero essere due.

Camarda-gol

Al termine della stagione, è importante riavvolgere il nastro di poco meno di un anno quando, l'estate scorsa, fu annunciato che Camarda avrebbe fatto regolarmente parte della Primavera allenata da mister Ignazio Abate. Le prime partite, che lo hanno visto dalla panchina, sembravano indirizzare l'allora 15enne verso una stagione di apprendimento e invece, in poco tempo, con la numero 9 sulle spalle, il centravanti rossonero si è impadronito del centro dell'attacco. Ad aiutarlo sono stati soprattutto i gol in Youth League, competizione con cui ha intessuto subito un rapporto importante e che lo ha aiutato ad ambientarsi con i più grandi. Il momento della sua stagione, però, è forse legato alla prima squadra: era il 25 novembre quando, negli ultimi minuti di Milan-Fiorentina, Stefano Pioli rendeva Camarda il più giovane esordiente della storia del Milan e del campionato italiano. A quell'ingresso ne seguì un altro contro il Frosinone. Due assaggi magari poco significativi in termini di rendimento ma che hanno aiutato e aiuteranno il ragazzo a mantenere ben chiaro quello che dev'essere il suo obiettivo. Con la Primavera rossonera, quest'anno, Camarda ha totalizzato 41 presenze segnando 13 gol. A questi si aggiungono quelli segnati con la nazionale under 17: 11 gol in 17 partite. Quattro di questi sono arrivati negli Europei, di cui Camarda stesso è stato nominato come miglior giocatore.

La seconda ciliegina

E dopo la vittoria di Euro U17, il premio di miglior giocatore della competizione e un'ottima prima stagione con la Primavera, come detto ora arriverà una seconda ciliegina da aggiungere alla torta. Come emerge dalle informazioni raccolte da MilanNews.it, infatti, entro il fine settimana Camarda firmerà con il Milan il suo primo contratto da professionista (LEGGI QUI). Dopo il compimento dei 16 anni a inizio marzo c'è stato un gran parlare sul futuro del ragazzo, con diverse voci che lo proiettavano lontano da Milano a partire dalla prossima stagione. E invece, tra le proposte arrivate anche da club importanti all'estero, alla fine è stata decisiva la volontà di Francesco, tifoso del Milan e giocatore del Milan fin da piccolino. E così Camarda dopo il titolo con la Nazionale, potrà festeggiare anche il suo primo accordo con una squadra professionistica, quella a cui fino qui, nella sua giovanissima carriera, ha legato il suo successo. Ma è proprio ora che comincerà il bello. A soli 16 anni Camarda ha ancora tutto da dimostrare e ha la possibilità di farlo nell'ambiente che conosce da sempre, per i prossimi tre anni, fino al 2027. Soprattutto avrà la possibilità di farlo già in un campionato professionistico: dall'anno prossimo, se tutto va come sembra specialmente dopo i problemi dell'Ancona legati all'iscrizione al campionato di Serie C, il Milan avrà la sua squadra under 23 nella terza divisione. Di questa farà parte anche Camarda che avrà la possibilità, insieme ai suoi compagni, di crescere nel calcio professionistico ma con meno pressioni e più continuità. Ora la palla è tra i suoi piedi e, di solito, ne escono cose buone...