Campionato chiuso? No! Milan, Pioli, Leao, Tonali, Florenzi? Chapeau! Sbagliero? Amen. Per Pioli è la mentalità, raffinatezza...

Se cercate un riassunto veloce ed esaustivo di Verona-Milan, questo articolo non sarà sicuramente il posto migliore, ma sicuramente quello giusto: "Il campionato è chiuso? No! Al Milan mancano 4 punti? Chapeau! Gioca con Leao che sembra un fenomeno? Chapeau! Pioli ha scelto la formazione giusta? Chapeau! L'intervista di Florenzi? Chapeau! Il Milan ha già vinto lo Scudetto? No! L'Inter non ha più speranze? No! Parere mio personale. Sbaglierò? Amen! Per Pioli è la mentalità, raffinatezza..."

Spiegazione

Probabilmente non ci sarebbe bisogno di aggiungere granché... D'altronde, il tutto dopo ieri sera sembra abbastanza oggettivo: il Milan ha giocato e vinto una grande partita in quel di Verona, grazie alle scelte tattiche di Pioli, alla prestazione suberba di un Leao formato scintillante e di un Tonali sempre più anima milanista, ed è a due passi e 4 punti dallo Scudetto, ma, come ha ricordato Florenzi nella sua intervista a DAZN, il campionato non è ancora finito e c'è ancora bisogno di pedalare. Tutto chiaro, no?! Probabilmente sì, ma per completezza è corretto precisare ogni singolo 'Chapeau'.

Precisazioni

- Le scelte tattiche di Pioli. Il mister ha preparato in maniera magistrale la partita, sorprendendo Tudor con un 4-1-4-1 con posizioni variate rispetto al solito: Kessie vertice basso a schermare Barak, Tonali con Krunic più alti liberi di inserirsi o di scendere per impostare l'azione sulla mediana, nella quale a aggiungeva anche Theo Hernandez. Il Verona ha avuto grossa difficoltà a trovare il suo trio Barak-Caprari-Simeone e ha sostanzialmente sfruttato il solo Lazovic per creare problemi. Offensivamente, i rossoneri sono riusciti a creare tante occasioni: Leao da una parte, Saelemaekers dall'altra, Giroud di punta, Tonali e Krunic in inserimento. Calcio moderno, coraggioso. Chapeau!

- Leao e Tonali superbi. Non è stata certo un'eccezione, ma la prestazione dei due gioielli rossoneri è stata luccicante: il portoghese ha illuminato superando praticamente sempre i diretti avversari e regalando due assist (di cui uno dopo 90 metri di corsa) a Tonali, anima milanista alla De Rossi per la Roma e con la completezza tecnico-tattica-fisica alla De Rossi. Chapeau!

- L'intervista di Florenzi. Parole perfette a chiusura di una grandissima partita e in vista di un grandissimo - ce lo si augura - finale di stagione: "Scudetto? Non pensiamo troppo avanti. Pensiamo solo a questo momento e basta. Il momento è adesso, è il momento di pedalare e di dare tutto. Continuiamo così e pensiamo solo all'Atalanta". Si commentano da sole, no?! Chapeau!

- Mancano 4 punti. Il campionato, però, non è finito domenica sera; mancano ancora 4 punti e, come hanno ricordato Florenzi, Pioli e Ibrahimovic, c'è ancora del lavoro da fare per scrivere la nuova storia. Il Milan ha tutta l'intenzione di farcela: è cresciuto nelle ultime partite, ha dimostrato qualcosa che prima si vedeva solo a sprazzi, imparando dalle tante difficoltà avute negli ultimi due anni e migliorando le proprie evidenti qualità. Questione di mentalità, quella di una squadra già forte che vuole diventare grande, e di raffinatezza. Raffinatezza nello stile, nei modi, nella tattica, in tutto. Ecco la ricetta per vincere del Milan di Pioli. Sbaglierò? Amen.