Capitan Leao e la difesa risolvono i problemi. Ma si crea un nuovo allarme

Dopo la battuta d’arresto in campionato nella gara contro l’Inter, il Milan reagisce con una prova corale importante di forza mentale. Reagire alla batosta subita nel derby non era facile, tant’è che i rossoneri hanno faticato tantissimo per portare a casa i tre punti contro l’Hellas Verona. A decidere è stato il solito Rafa Leao, tanto criticato da media e tifosi negli ultimi giorni per la rete mancata contro il Newcastle, rispondendo con una prestazione da leader e da capitano, per la prima uscita in rossonero con la fascia al braccio. Una rete che porta sicuramente serenità in casa Milan, che in Champions League ha fatto molta fatica a segnare, creando tanto ma con poca freddezza sotto porta da parte di tutto l’attacco rossonero.

Le risposte dalla difesa

Nonostante la tante difficoltà riscontrate contro il Verona, di certo non si può non sottolineare la netta ripresa a livello difensivo, con un’impostazione tatticamente diversa rispetto alle formazioni viste fino alla gara contro contro il Newcastle. Ottime risposte da parte di Fikayo Tomori, che sembra essere tornato il leader difensivo di cui aveva tanto bisogno la retroguardia rossonera. Bene anche Kjaer, aiutato dalla velocità dei due braccetti. Stefano Pioli ha bisogno di tutti e, giocare con tre centrali puri, è una soluzione che a stagione in corso potrà dare una mano nei momenti di difficoltà o per contrastare squadre che pressano e portano parità o superiorità numerica nella metà campo del Milan quando i rossoneri provano ad impostare dal basso.

Un nuovo allarme

La notizia negativa, però, arriva dall’infermeria: in casa Milan c’è un altro infortunio di natura muscolare, ovvero Rade Krunic, che fino a questo momento non aveva saltato neanche un minuto tra campionato e Champions. Il centrocampista bosniaco, punto fermo della squadra per Stefano Pioli, domani svolgerà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio che l’ha costretto ad uscire dal campo di gioco al minuto 65. Al suo posto, dunque, si studieranno diverse posizioni in campo per la gara di Cagliari. Le ipotesi sono due: o Reijnders in mediana oppure l’esordio in cabina di regia di Yacine Adli.