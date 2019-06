Ceballos, la gemma da incastonare nel rombo di Giampaolo

Un blitz ed un nome che prevale sugli altri, per una squadra che vuole ricostruirsi e (ri)lanciare talenti e goderne i benefici. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono volati a Madrid per incontrare il Real: un summit conoscitivo ma non solo, il mercato è sul piatto. Le Merengues hanno un giocatore in uscita, Dani Ceballos, che sta infiammando l'Europeo Under 21 (un assist ed un gol, tra l'altro all'Italia). Ceballos, tuttavia, non è certamente in prima fila nella rosa iberica: nella scorsa stagione, il ragazzo andaluso ha collezionato 23 presenze in Liga, delle quali solo 14 dal primo minuto. Non certamente un protagonista.

INCASTRO PERFETTO - Ceballos sarebbe invece protagonista al Milan, club che necessita di qualità e rinnovamento, soprattutto a centrocampo. Il nativo di Siviglia sarebbe perfetto per incastonarsi nel modulo di Giampaolo: potrebbe giocare sia da trequartista che da mezz'ala, andando quindi a costituire un'ottima accoppiata con Paquetà, o eventualmente una sua alternativa. Il classe '96 si inserisce alla grande, è dotato di un ottimo tiro ed una notevole rapidità di palleggio. Il suo difetto? A Madrid è stato senz'altro discontinuo, ma con un impiego talmente saltuario è ovviamente complicato emergere, soprattutto in una piazza come quella del Real, dove la concorrenza è forsennata e non si aspetta (quasi) nessuno.

PIATTO GHIOTTO - Il club madrileno, deciso a rifarsi il look con una campagna acquisti faraonica, dovrà inevitabilmente privarsi di qualche pezzo più o meno pregiato. Da quello che è trapelato dalla Spagna, a Ceballos sarebbe già stato comunicato di non essere parte del progetto di Zidane. Il giocatore, viceversa, avrebbe risposto in maniera piccata, sottolineando di non voler più lavorare col tecnico francese. La cessione è scontata, ma a che cifre? Oggi si parla di 40 milioni di euro, ma è probabile che la forbice possa abbassarsi: se il valore scendesse attorno ai 30 milioni il Milan potrebbe anche farcela. E il viaggio a Madrid di due pezzi da novanta come Maldini e Boban dimostra come il Milan si stia muovendo anche per rinforzi più altisonanti.