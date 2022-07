Ceccarini a MN Twitch: "Bisogna dare fiducia a questa dirigenza, non deluderà”

MilanNews.it

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, giornalista per Tuttomercatoweb, è intervenuto come ospite durante il consueto appuntamento pomeridiano sul canale Twitch della redazione di MilanNews.it. Con Ceccarini abbiamo parlato di mercato, campionato e non solo. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Sull'umore dell'ambiente rossonero: “I tifosi secondo me non fanno bene a preoccuparsi perché io ho avuto modo di informarmi sulle strategie del Milan; purtroppo il mese di giugno è passato velocemente senza grandi notizie, però io credo che Botman a quelle condizioni economiche non l’avrebbe preso comunque. Oggi si sta facendo il massimo sforzo su De Ketelaere, che secondo me è una grandissima operazione di mercato: se il Milan prende il belga si assicura un grande talento, un po’ come quando venne preso De Bruyne dal Manchester City. Siamo su questi livelli, sui livelli di un calciatore fortissimo. C’è fiducia, non c’è ancora la fumata bianca perché la richiesta è alta, ma il Milan in quel ruolo ha come unico grande obiettivo De Ketelaere: nel caso non dovesse farcela allora come piano B c’è Ziyech”.

I due nomi quindi sono alternativi? “Secondo me sì, anche se fino a qualche giorno fa pensavo che uno non escludesse l’altro. Secondo me oggi è più complicato, ma magari riescono a farli tutti e due e mi smentiscono. Io però respiro fiducia nel Milan, anche perché la volontà del giocatore è forte: bisognerà vedere come articolare l’offerta al Brugge e come cercare di arrivare in fondo a qualche tipo di operazione. Credo che il vero grande obiettivo oggi sia riuscire a fare le due fasi, sia in attacco dietro la punta che in ripiegamento con un po’ di sacrificio. Ho molta fiducia in questi due dirigenti perché Maldini è cresciuto tantissimo, Massara è una garanzia, hanno Moncada che è un grande osservatore. Bisogna dare fiducia a questa dirigenza, non deluderà”.

De Ketelaere quindi può giocare anche a destra? “Volendo sì, ma diciamo che si esprime meglio dietro la prima punta. Poi magari De Ketelaere dietro la punta e Ziyech esterno alto a destra sarebbe perfetto. Però bisogna anche cercare di capire che disponibilità economiche ha il Milan”.

Su Maldini e Massara: “Mi piace molto come lavorano e su come conoscano i calciatori all'estero. Penso che il loro capolavoro si chiami Maignan. Oggi a 15 milioni in Italia che portiere vai a prendere? Oggi l’Empoli per Vicario ne vuole 15, l’Atalanta per Carnesecchi più di 15. Loro sono andati a prendere Maignan a 15, il portiere campione di Francia”.

Sull’umore dell’ambiente: “Leggo qualche messaggio negativo, io da esterno e tifoso della Fiorentina vi dico che mi piacerebbe vincere lo Scudetto. I tifosi milanisti hanno avuto anche 25 anni di Berlusconi in cui hanno vinto tanto, per cui capisco che si chieda sempre di più, ma quest’anno il Milan ha vinto lo scudetto non essendo la squadra più forte sulla carta. Quindi è tanta roba, ve lo dice uno che non ha nulla a che fare con le vicende rossonere e vista da fuori è tanta roba”.