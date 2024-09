CF - Milan, il bilancio sorride ancora: secondo utile consecutivo (4,1 milioni). Record di ricavi e oltre 100 milioni investiti in due finestre di mercato

vedi letture

Dopo le ottime notizie che sono arrivate dal campo negli ultimi giorni (vittoria contro Inter e Lecce e vetta della classifica della Serie A), il Milan può sorridere anche per il bilancio relativo alla stagione 2023-2024: nella serata di giovedì, infatti, il Consiglio di Amministrazione del club rossonero ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023, che ha fatto registrare un risultato netto positivo per 4,1 milioni di euro.

RECORD DI RICAVI - Lo scrive oggi Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) che aggiunge che si tratta del secondo bilancio consecutivo che il Diavolo chiude con un utile dopo quello della scorsa stagione. Dal bilancio 23-24, che a fine ottobre sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, è emerso anche che il Milan ha fatto registrare i ricavi più alti della sua storia con 457 milioni di euro (+13% rispetto alla passata stagione).

INVESTIMENTI SUL MERCATO - Questo aumento è dovuto principalmente al secondo posto in campionato, alla plusvalenza derivante dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle nell'estate 2023, alla crescita dei ricavi commerciali, a quella dei ricavi da prodotti premium dello stadio e dalle amichevoli estive giocate negli USA e quella post campionato in Australia. Più introiti significa avere più soldi da utilizzare per rinforzare la squadra: gli investimenti effettuati superano gli oltre 100 milioni nelle ultime due finestre di mercato.