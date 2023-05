Champions, percorso dall'epilogo amaro ma economicamente vincente. Pareggio di bilancio vicinissimo

MilanNews.it

Non è passata neanche una settimana dall'eliminazione del Milan dalla Champions League, in semifinale contro l'Inter. L'epilogo della cavalcata rossonera nell'Europa che conta è stato amarissimo ma è innegabile che il percorso sia stato tanto affascinante quanto inaspettato, sia per ragioni sportive che per motivi economici. Gli incassi che quest stagione europea ha fruttato al club di via Aldo Rossi, infatti, porteranno dei benefici molto importanti nella casse rossonere che, verosimilmente, anticiperanno i tempi del pareggio di bilancio.

Un po' di cifre

Difficilmente si poteva immaginare, a inizio stagione, che il Milan sarebbe potuto arrivare alle porte della finale di Champions League. Per questa ragione dunque, tutti gli incassi incamerati in questa stagione dal Diavolo erano imprevisti. O meglio, la maggior parte. Con la qualificazione tramite lo scorso campionato, il Milan aveva messo da parte già circa 40-50 milioni consegnati a qualsiasi squadra per ogni partecipazione. A questi vanno aggiunti i vari premi Uefa, il market pool e il ranking storico che, già a inizio stagione, si sapeva che sarebbero state delle entrate sicure dalle parti di Casa Milan. A tutto questo sono stati due i fattori che hanno trasformato i ricavi economi rossoneri: i risultati sportivi e, di conseguenza, il botteghino. A ogni turno superato i rossoneri hanno potuto mettere via sostanze economiche ulteriori: per gli ottavi 9.6 milioni, per i quarti 10.6, per le semifinali 12.5. Al resto ci ha pensato San Siro, quasi sempre sold out (fatta eccezione solamente per la gara contro la Dinamo, condizionata dai tifosi croati) e che ha fatto registrare incassi da record al botteghino per un totale di circa 42.4 milioni di euro. Nel dettaglio:

- vs Dinamo Zagabria: 3 milioni

- vs Chelsea: 6.8 milioni

- vs Salisburgo: 4.5 milioni

- vs Tottenham: 9.1 milioni

- vs Napoli: 8.5 milioni

- vs Inter: 10.4 milioni

Un bel pareggio

Sommando dunque tutte le componenti economiche analizzate nel paragrafo precedente, in via Aldo Rossi il Milan in questa stagione, grazie alla Champions, ha fatto entrare la bellezza di circa 120-125 milioni di euro. Tutta questa situazione, al di là del risultato sportivo che certamente ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, fa comunque sorridere il Milan perché gli permetterà a fine anno, con ogni probabilità, di raggiungere il pareggio di bilancio che, dalle parti di Casa Milan, non si vede da tempo immemore. Tra gli obiettivi delle proprietà americane, Elliott prima e RedBird adesso, c'era anche questo e il traguardo potrebbe essere tagliato anche con anticipo rispetto al previsto. Proprio perché nessuno si poteva aspettare un rendimento così in Champions, si prevedeva che al termine di questa stagione sportiva si potesse dimezzare il rosso: dai -60 milioni dell'anno passato a -30 circa. Invece grazie agli incassi europei spropositati, il pareggio potrebbe arrivare anche quest'anno. Ed è proprio per tutto questo discorso che è fondamentale dare continuità alla presenza in Champions League, per innestare un circolo virtuoso. Lo stesso circolo che ha portato il Milan, in quattro anni, da un rosso di 196 milioni ad accarezzare l'idea di riportare il bilancio sul livello del mare.