Che meraviglia 'sto Leao meravigliao! E il Milan punta al rinnovo in tempi brevi

Il nuovo coro della Curva Sud Milano sembra cucito apposta per esaltarne la gioia con la quale vive le partite e il senso del ballo con la quale le esalta con le sue giocate: Rafael Leao Meravigliao, che meraviglia 'sto Leao meravigliao!. Quando è in giornata, d'altronde, il portoghese è sostanzialmente ingiocabile: dribbla tutti e decide le partite. E il Milan, ora, ne giova come non mai.

Numeri e ricerca di continuità

Leao in questa stagione ha deciso di fare sul serio. Lo dicono, in primis, i numeri: in 26 partite giocate in tutte le competizioni (Serie A, Champions League e Coppa Italia), ha messo a segno 9 reti (suo record personale, l'anno scorso ne aveva siglate 7 in totale) e servito 6 assist. Lo testimonia, soprattutto, la continua crescita di costanza di rendimento con cui sta trascinando un Milan che, sempre più spesso, si affida a lui per sbloccare le partite; merito di una leggerezza nell'usare il talento che è la sua dote principale, ma che, in alcuni casi, ne è anche il maggior difetto.

Come sottolinea Stefano Pioli, però, il trucco per risolvere questo fatal flow è saper rimanere con la testa dentro la partita: "Quando sei dentro la partita non fai fatica neanche quando devi rincorrere e difendere. Lui deve stare dentro la partita con questa determinazione"; dichiarazioni che si aggiungono a quelle catturate dai microfoni in un allenamento a Milanello, con il tecnico che spiegava al giovane attaccante l'importanza del movimento continuo sul campo anche senza palla.

Rinnovo vicino

E movimento continuo c'è anche dietro le scrivanie per quanto riguarda Leao e il suo rinnovo: il dialogo con l’agente Jorge Mendes prosegue sulla base di un accordo da 4 milioni annui più bonus fino al 2026. La sensazione è che il tutto possa concludersi a breve, con l'allegria e la gioia di Rafa e di tutto il popolo milanista.