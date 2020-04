Chi è Briasco? L'armeno argentino che sogna il Milan e Ibrahimovic

"Da ragazzino seguivo il Milan, con tutti quei mostri sacri come Ronaldinho, Seedorf, Pirlo e tanti altri. Sono entusiasta ma al contempo devo stare calmo, penso sia l'atteggiamento giusto". Così Norberto Briasco, attaccante naturalizzato armeno dell'Huracán, si è espresso ai microfoni di Olé, commentando le ultime voci su un accostamento ai rossoneri. Qualcosa più di una voce, come confermato dallo stesso calciatore in un'altra intervista a TyC Sports: "Ci sono stati contatti, ma non ho fretta. Il mio agente è stato in Italia e negli Stati Uniti".

IN CAMPO - Chi è Briasco? Nato a Buenos Aires il 29 febbraio 1996, ventiquattro anni appena compiuti, ha sempre militato per l'Huracán, con cui gioca in prima squadra dal 2016. Nel 2017 è arrivato il rinnovo di contratto esteso fino al 2021. Parliamo di un attaccante esterno mancino, schierato prevalmentemente a destra per via del piede invertito: si tratta di un giocatore veloce, non altissimo (1.79) ma piuttosto forte e deciso nei contrasti, abile quindi sia a campo aperto che nello stretto. Non è mai stato un finalizzatore: nell'ultima stagione, la prima giocata con una certa continuità, è riuscito a segnare solo tre reti.

IL SOGNO MILAN - "Mi immagino di giocare con Zlatan Ibrahimovic" ha confessato l'armeno nell'ultima intervista, sottolineando quindi una speranza per questo ipotizzato trasferimento. Potrebbe essere quindi un'opzione valida per il Milan? Se i rossoneri proseguissero a giocare col 4-2-3-1, il modulo utilizzato negli ultimi mesi, Briasco andrebbe a giocarsela con Castillejo e Saelemaekers, qualora quest'ultimo restasse in rossonero. Proprio la permanenza del belga potrebbe cozzare con questo eventuale acquisto, a meno che l'ex Anderlecht non venga utilizzato come terzino destro a fronte di una cessione tra Calabria e Conti.