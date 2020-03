Chi è Dominik Szoboszlai? Il millennial ungherese nel possibile plot di Rangnick

Tra i nomi recentemente accostati al Milan del futuro, dove Ralf Rangnick potrebbe muovere i fili dell'area tecnica, spicca Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Red Bull Salisburgo. L'attuale ruolo del dirigente tedesco lo collega a doppio filo con i talenti nel giro della multinazionale austriaca: prospetti giovanissimi già sbocciati e, teoricamente, non ancora inarrivabili a livello economico. L'ungherese è stato acquistato da Die Mozartstädter nel gennaio 2018 per appena 500.000 euro dall'FC Liefering (società satellite della Red Bull) ed, ora, a distanza di appena due anni, è divenuto uno dei "millennials" più interessanti del panorama europeo.

CHI E'? - Szoboszlai, nato a Budapest il 25 ottobre del 2000, ha già accumulato cinque presenze in Champions League (tutte da titolare), riuscendo anche a realizzare un gol nel girone eliminatorio contro il Genk. Si tratta di un centrocampista dotato di un fisico importante, un metro e ottantasei centimetri, accompagnato da considerevoli abilità tecniche: bravissimo nel palleggio (ambidestro di piede) ed abile nel saltare l'uomo, il numero 14 del Salisburgo ha un tiro eccellente, bravissimo a calciare sia i calci piazzati sia su azione. Szoboszlai fa già parte della Nazionale maggiore ungherese, con cui ha già segnato il primo centro. Impiegato principalmente come mezz'ala, può giocare anche in posizione più avanzata: con l'Ungheria ad esempio è stato schierato spesso nel ruolo di trequartista in un 4-2-3-1. Igli Tare lo aveva individuato come "erede" di Milinkovic-Savic ed effettivamente il paragone non sembra affatto campato per aria.

SALTO IN ALTO - Attualmente il ragazzone di Budapest ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il Salisburgo, il che potrebbe facilitare una cessione in estate. Qualora il Milan si affacciasse non mancherebbe di certo la concorrenza, ma l'eventuale presenza di Rangnick aiuterebbe senz'altro nelle trattative e nei dialoghi col giocatore e il suo entourage. Parliamo di un calciatore giovanissimo che deve ancora misurarsi in un top campionato europeo, quindi un club come quello rossonero, attualmente bisognoso di costruire un progetto virtuoso per tornare competitivo, potrebbe rappresentare una soluzione più funzionale rispetto ad una big con grandi obiettivi ed altissime aspettative. E' ancora impossibile asserire se Szoboszlai finirà effettivamente nel mirino del Milan, ma sarebbe di certo un profilo azzeccatissimo in ottica presente e futura.