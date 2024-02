Chuku, così non va: zero gol e un solo assist in A, serve una svolta. E Pioli lo punzecchia...

Samuel Chukwueze è stato l'acquisto più costoso dell'estate 2023 rossonera, ma per ora il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative. Basta vedere i suoi numeri in campionato: zero gol segnati, un solo assist, 15 presenze per un totale di 585' in campo (media di 39' a gara), solo sette volte titolare, in due occasioni è rimasto in panchina per tutta la partita (l'ultima volta domenica contro l'Atalanta).

PIOLI E LA DIFFERENZA CON PULISIC - Preso per fare il titolare a destra, il nigeriano non ha finora reso come tutti si aspettavano, in particolare Stefano Pioli che lo aveva voluto fortemente in estate. Il tecnico rossonero, nell'ultima conferenza stampa a Milanello prima del match contro l'Atalanta, lo ha punzecchiato: "La differenza tra Pulisic e Chukwueze? Hanno le stesse caratteristiche, giocano nella stessa posizione. Però Pulisic fa gol, fa assist e lavora. Chuku deve fare gol, assist e lavorare". Se l'americano è stato finora uno dei migliori della stagione milanista, Chukwueze è stato fino senza dubbio la grande delusione.

SERVE UNA SVOLTA - In Europa le cose sono andate un pochino meglio, visto che l'ex Villarreal ha segnato due gol in Champions League contro Borussia Dortmund e Newcastle. Ma due reti non possono bastare per giustificare l'importante investimento fatto dal Milan in estate: 20 milioni di euro più otto milioni di bonus. Serve una svolta in questa ultima parte di stagione, altrimenti in estate il club di via Aldo Rossi potrebbe anche fare delle valutazioni sul suo futuro in rossonero.